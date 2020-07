LIVE Indycar, GP Indianapolis 2020 in DIRETTA: via della gara alle 18.00!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Gli orari del week-end – Presentazione dell’evento

Loading...

Loading...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del secondo appuntamento della NTT IndyCar Series. Tutto è pronto all’Indianapolis Motor Speedway per la prima competizione non ovale del campionato, iniziato lo scorso giugno dal Texas. Scott Dixon, neozelandese del team Chip Ganassi Racing, guida la graduatoria dopo aver vinto l’opening round dell’anno. Il numero 9 del gruppo cerca il primo successo ad Indianapolis dopo aver sfiorato il successo in occasione dell’evento dello scorso anno.

Dixon dovrà vedersela con Simon Pagenaud numero 22 e Will Power numero 12. Il francese e l’australiano, entrambi alfieri di casa Penske, condividono il record di affermazioni in questo speciale evento che si corre nel circuito che qualche anno fa accolse il Mondiale di F1. Nella prova di casa della squadra, i due alfieri del ‘Capitano’ sono pronti a prendere la leadership del campionato.

Non dimentichiamoci di Josef Newgarden. Il numero 1 del gruppo non ha mai vinto ad Indianapolis. Una sorta di maledizione che potrebbe essere spezzata in questo 2020, in cui nello Stato dell’Indiana si correranno tre gare in questa stagione, due sullo stradale e la mitica 500 miglia sull’ovale.

Alexander Rossi, numero 27 di casa Andretti, è pronto al riscatto dopo aver perso ogni occasione di vittoria nel primo round a causa di un problema all’auto. Il campione della Indy 500 del 2016 non ha mai vinto il GP di Indianapolis, ma ha senza dubbio tutte le carte in regola per fare bene. Saranno 90 i giri previsti per la competizione odierna. Appuntamento alle 18.00 per la Diretta Live del GP d’Indianapolis. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse