IndyCar, GP Indianapolis 2020: data, programma, orari, tv, streaming

La NTT IndyCar Series 2020 si appresta a vivere il secondo atto del proprio campionato dopo l’opening race del Texas. Il prossimo week-end la serie di monoposto statunitense accenderà i motori dall’Indianapolis Motor Speedway. Nella casa della categoria sono previste tre prove in questo anno. Due sono i GP all’interno del tracciato che, ai tempi, ospitò il Mondiale di F1, mentre una prova sarà la mitica 500 Miglia di Indianapolis, indetta per il 23 di agosto.

All’interno del leggendario circuito che sorge nello Stato dell’Indiana assisteremo ad un fatto storico. Ricordiamo infatti il giorno seguente al GP, previsto per la festa nazionale del 4 luglio, è in programma la corsa della NASCAR. La IndyCar e la popolare serie a ruote coperte non avevano mai organizzato fino ad oggi un round congiunto nello stesso week-end.

La tappa di Indianapolis dell’IndyCar Series è visibile su DAZN. Sono 90 i giri previsti per una corsa che nelle ultime edizioni ha saputo regalare tantissime emozioni. Ricordiamo infine che, da quest’anno, la piattaforma di DAZN trasmette oltre alle gare anche le qualifiche. Esse sono previste per venerdì 4 luglio, a partire dalle 22.30.

PROGRAMMA BRICKYARD 400 AD INDIANAPOLIS

Venerdì 3 luglio 2020

ore 22.30 italiane le qualifiche

Sabato 4 luglio 2020

Ore 18.00 italiane sulla distanza dei 90 giri

Diretta streaming possibile attraverso l DAZN

