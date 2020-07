Calcio: Atalanta vincente con Pasalic e Gosens, batte 2-0 il Napoli nella 29a giornata di Serie A 2020. Per Ospina brutto scontro di gioco

L’Atalanta può gioire ancora, mantenendo sempre di più saldo il quarto posto nella Serie A 2019-2020 dopo aver battuto (9a vittoria di fila), nella 29a giornata, il Napoli con il punteggio di 2-0. Un successo, quello degli orobici, maturato a inizio ripresa con i gol di Pasalic e Gosens, mentre i partenopei, oltre a rimpiangere per molte occasioni, devono fare i conti con l’infortunio di Ospina, rimasto vittima di uno scontro di gioco nel corso del primo tempo.

Una prima frazione che vede molto più Napoli che Atalanta, almeno nel primo quarto d’ora, in cui sono gli ospiti a organizzare le iniziative più importanti. Il pericolo maggiore arriva al quarto d’ora, quando Fabian Ruiz (pescato anche, all’8′, in fuorigioco per qualcosa che, alla fine, non è neanche lontanamente un gol annullato) serve da destra verso il centro dell’area Koulibaly, senza esito. Al 25′ il primo episodio importante: Ospina, per respingere una conclusione di Gomez, si scontra con Caldara e resta a terra, procurandosi un taglio alla testa: è obbligata la sostituzione con Meret, che nel frattempo fa perdere quattro minuti abbondanti (quelli di recupero). I partenopei spingono ancora, con qualche occasione che ogni tanto capita all’Atalanta (come una punizione di Gomez nel finale), ma il primo tempo finisce a reti bianche.

Loading...

Loading...

Alla ripartenza, è subito terreno nerazzurro: al 47′ Pasalic resta solo in mezzo all’area su cross dalla fascia destra di Gomez e, di testa, batte Meret in maniera molto precisa. Passano pochi minuti e, al 55′, è un contropiede a regalare il 2-0 agli orobici. Toloi, in area, calcia male, ma sulla palla c’è Gosens che arriva e, con un diagonale rasoterra, gonfia ancora la porta avversaria. Cambia l’attacco del Napoli, con Milik e Lozano al posto di Mertens e Insigne, ed è proprio Lozano a rischiare il 2-1: Gollini, però, non cade e lo blocca. L’Atalanta, però, è più viva, in un paio di occasioni non va neanche troppo lontana dal 3-0. Dopo una girandola di sostituzioni, all’80’ i partenopei sembrano ridurre le distanze con Milik, ma è un’impressione: fuorigioco sulla respinta corta di Gollini, niente gol. Ci riprovano prima Lozano, poi Zielinski, ma è l’Atalanta a chiudere vittoriosamente.

ATALANTA-NAPOLI 2-0 (0-0)

GOL: 47′ Pasalic, 55′ Gosens

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi (dall’88’ Sutalo), Caldara (dal 73′ Palomiro), Djimsiti (dall’81’ Hateboer); Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (dall’88’ Tameze); Gomez (dall’88’ Muriel), Zapata. All. Gasperini

Napoli (4-3-3): Ospina (dal 30′ Meret), Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme (dal 73′ Lobotka), Zielinski, Politano (dal 73′ Callejon), Mertens (dal 57′ Lozano), Insigne (dal 57′ Milik). All. Gattuso.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse