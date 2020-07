LIVE Roma-Udinese, Serie A calcio in DIRETTA: giallorossi a caccia di riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di Roma-Udinese. Il sodalizio capitolino, in seguito alla brutta debacle di San Siro contro il Milan, cerca a tutti i costi un successo che gli permetterebbe di coltivare ancora qualche piccola speranza di raggiungere la Champions League. Dopo la sconfitta patita nello scorso turno, infatti, i giallorossi sono finiti a -9 dal quarto posto occupato dall’Atalanta, un altro passo falso rischierebbe, dunque, d’essere fatale per loro.

Loading...

Loading...

La Roma, oltretutto, con una vittoria rispedirebbe indietro il Milan, dopo che questi ha pareggiato con la Spal, squadra che, insieme al Napoli, insidia il quinto posto dei capitolini. Dato il successo degli azzurri in Coppa Italia, peraltro, giallorossi e rossoneri si giocheranno l’altro slot che consente la qualificazione diretta, senza passare per i preliminari, all’Europa League. Senza dimenticare, inoltre, che alla porta ci sono anche squadre in gran forma come l’Hellas Verona pronte ad approfittare dei passi falsi delle big per inserirsi nella lotta per l’accesso alla seconda competizione continentale.

L’Udinese, dal canto suo, con una vittoria allungherebbe sulla zona retrocessione, che al momento dista appena tre punti, e potrebbe respirare un po’. I bianconeri, nello scorso turno, hanno perso contro l’Atalanta, ma, allo stesso tempo, hanno giocato un ottimo calcio e messo in grossa difficoltà un sodalizio, sulla carta, nettamente superiore a loro.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse