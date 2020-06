Atalanta-Napoli: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni

Il ventottesimo turno è andato in archivio. In Serie A non c’è tempo per pensare al passato: è già tempo di una nuova giornata. Al Gewiss Stadium di Bergamo si affronteranno, nel big match della ventinovesima tornata, Atalanta e Napoli.

Bergamaschi contro partenopei in una sfida che vede entrambe le formazioni attraversare un momento molto positivo: i nerazzurri di Gasperini infatti – considerando anche il recupero contro il Sassuolo – hanno totalizzato nove punti in tre partite, mentre gli azzurri di Gattuso oltre a fare percorso netto in campionato sono riusciti a conquistare la Coppa Italia.

Il match tra Atalanta e Napoli, valido per la 29ma giornata della Serie A 2019-2020, si disputerà al Gewiss Stadium di Bergamo giovedì 2 luglio alle ore 19.30 e sarà visibile in diretta streaming su DAZN ed in diretta tv su DAZN 1 (canale 209 di Sky Sport). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni della sfida.

PROGRAMMA E PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-NAPOLI

GIOVEDI’ 2 LUGLIO

ore 19.30 Atalanta-Napoli (diretta streaming su DAZN)

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata

Napoli (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne

