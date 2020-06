VIDEO Tennis, Lorenzo Sonego: “Un buon trampolino di lancio per il resto della stagione”

VIDEOINTERVISTA LORENZO SONEGO

A Todi, in provincia di Perugia, si sono conclusi i Campionati italiani di tennis 2020: la finale del tabellone maschile ha sancito il successo del numero 1 Lorenzo Sonego, che si è aggiudicato il titolo nazionale dopo aver superato nell’ultimo atto il numero 7 Andrea Arnaboldi con un perentorio 6-4 6-3 maturato in un’ora e 45 minuti: in questo video di Sky viene mostrata l’intervista a fine match del nuovo campione italiano.

Foto: Marta Magni/MEF