Tennis, Campionati Italiani 2020: Lorenzo Sonego sfida nell’ultimo atto Andrea Arnaboldi

Siamo giunti all’atto finale dei Campionati Italiani di tennis in corso di svolgimento a Todi. A giocarsi il titolo saranno il favoritissimo della vigilia Lorenzo Sonego e il sorprendente Andrea Arnaboldi. Se per quanto concerne il tennista piemontese l’approdo in finale era abbastanza preventivabile, lo stesso non si può dire per il numero 7 del seeding e 282 del ranking Atp.

Il tennista nativo di Torino, fatto salvo per qualche difficoltà nella partita d’esordio contro Andrea Pellegrino al quale ha concesso un set, ha poi mostrato un buonissimo gioco vincendo sempre per 2-0. Ai quarti si è liberato di un buonissimo Lorenzo Musetti mentre in semifinale è stato capace di tenere testa a Lorenzo Giustino autore di una prova di alto livello.

Loading...

Loading...

Andrea Arnaboldi ha fatto percorso netto, eccezion fatta per i quarti di finale contro Federico Gaio contro il quale ha vinto al match tie-break. Il numero 282 del mondo in semifinale ha letteralmente dominato contro la grande sorpresa di questi Campionati Italiani di tennis ovvero Andrea Vavassori.

Va da sé che i favori del pronostico siano tutti da parte del numero 46 del ranking Atp. Nell’unico precedente, però, a trionfare è stato Arnaboldi. Si tratta di una partita giocata sulla terra rossa di Biella ma nel 2014, quando Sonego aveva solo 19 anni.

