Paolini-Trevisan, programma Finale Campionati Italiani tennis 2020: orario, tv, streaming

A Todi, in provincia di Perugia, per quanto concerne i Campionati italiani di tennis 2020, domani, domenica 28 giugno, si disputeranno le finali dei tabelloni maschile e femminile, con la sfida tra le donne già definita che vedrà opposte dalle ore 13.00 la numero 2 Martina Trevisan e la numero 1 Jasmine Paolini.

Domani, domenica 28 giugno, si terrà la settima ed ultima giornata dei tabelloni principali dei Campionati Italiani 2020 di tennis. Sarà possibile seguire la finale femminile in diretta tv (simulcast) su Sky Sport Arena (canale 204) e SuperTennis, oltre che in streaming su Sky Go e su sito e social della tv federale.

PROGRAMMA FINALE FEMMINILE 28 GIUGNO

CAMPO CENTRALE

Sessione pomeridiana – Dalle ore 13.00

Jasmine Paolini (1)-Martina Trevisan (2)

DIRETTA TV – Sky Sport Arena e SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Sky Go e sito e Pagina Facebook di SuperTennis

Foto: Marta Magni/MEF