Campionati Italiani tennis 2020, Jasmine Paolini: “Contenta della vittoria, dispiace per l’epilogo. Non vedo l’ora di giocare a Palermo e Roma”

Jasmine Paolini è la nuova Campionessa Italiana di tennis. La toscana ha usufruito del ritiro di Martina Trevisan sul 6-5 nel primo set della finale femminile. Queste le sue prime parole, rilasciate a SuperTennis, dopo la conquista del titolo: “Sinceramente mi ero accorta del problema a Martina, che aveva chiamato il fisioterapista. Non avrei mai pensato, però, che fosse qualcosa che le avrebbe privato di giocare. Sono contenta perchè ho vinto, ma mi dispiace e avrei preferito vincerla sul campo”.

Un commento di Paolini sulla finale e del livello espresso: “Secondo me il livello per quello si è visto, almeno da parte mia, era certamente più alto. Avevo qualche difficoltà a rispondere ed ho avuto qualche problema a controllare il rovescio. Stavamo comunque giocando un bel match e peccato davvero sia finito così”.

Loading...

Loading...

Paolini e Trevisan si erano affrontate sei mesi fa a Shenzen: “Sembra passato tanto tempo, sono stati sei mesi strani. Da una parte sono volati e dall’altra sembravano non finire mai. Mi auguro di ripartire al più presto e di giocare partite ufficiali il prima possibile”.

Il primo torneo dopo la ripartenza sarà quello di Palermo: “Ho dei ricordi molto belli a Palermo. Mi sono divertita un sacco lo scorso anno e non vedo l’ora di tornare a giocare”

Paolini sulla sua programmazione della stagione e sugli Internazionali d’Italia: “Dopo Palermo, Cincinnati ed infine gli US Open. Il torneo di Praga è stato inserito dopo Palermo, ma non ho ancora valutato con il mio coach. Sono contenta che possiamo giocare al Foro Italico, ho ricordi positivi e poi Roma è Roma e non vedo l’ora”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marta Magni/MEF