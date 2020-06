Tennis, Campionati Italiani 2020: la finale femminile sarà Jasmine Paolini-Martina Trevisan

A Todi, in provincia di Perugia, per quanto concerne i Campionati italiani di tennis 2020, oggi, sabato 27 giugno, si sono disputate le semifinali del tabellone femminile, che hanno visto prevalere le prime due teste di serie del seeding, rispettivamente Jasmine Paolini e Martina Trevisan, che si affronteranno per il titolo nazionale nella finale di domani, domenica 28 giugno.

Nel primo incontro di giornata, quello della parte bassa, la numero due del tabellone, Martina Trevisan, ha battuto la numero 3, Elisabetta Cocciaretto, per 7-5 6-4, dopo una sfida durata oltre due ore e mezza, col primo set, durato quasi 100 minuti, a fare da spartiacque. La prima partita infatti, ha visto ben cinque game molto lunghi: Trevisan si è portata sul 4-1 pesante, ma Cocciaretto è riuscita a rientrare sul 5-5 dopo aver annullato tre set point proprio nel decimo gioco. Trevisan ha trovato nuovamente il break nel game seguente e poi ha chiuso agevolmente sul 7-5. Nella seconda frazione Trevisan ha centrato il break nel terzo game, ma Cocciaretto è riuscita nuovamente a rientrare sul 3-3. Nuovo strappo firmato da Trevisan nel settimo game e chiusura sul 6-4 che vale la finale.

Nella parte alta del tabellone la numero 1 Jasmine Paolini, sempre chiamata alla rimonta nei due turni precedenti, ha spazzato via la wild-card Camilla Rosatello, regolata con un eloquente 6-2 6-3 in appena 86 minuti di gioco. Nel primo set Paolini, a differenza dei giorni scorsi, ha ingranato subito ed è volata sul 4-0. Timida reazione di Rosatello, che ha recuperato un break di ritardo, ma la numero uno nell’ottavo gioco ha centrato nuovamente lo strappo che è valso il primo parziale per 6-2. Nel secondo set Rosatello ha centrato subito il break ed è andata sul 2-0, ma Paolini ha infilato cinque game consecutivi salendo 5-2 e poi ha chiuso con tranquillità per 6-3.

Semifinali tabellone femminile

Jasmine Paolini (1) b. Camilla Rosatello (WC) 6-2 6-3

Martina Trevisan (2) b. Elisabetta Cocciaretto (3) 7-5 6-4

Foto: Marta Magni/MEF