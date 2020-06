LIVE Paolini-Trevisan 6-5, ritiro, Finale Campionati Italiani in DIRETTA: il derby toscano va alla testa di serie numero uno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA FINALE PAOLINI-TREVISAN

JASMINE PAOLINI: “CONTENTA PER IL TITOLO, DISPIACE AVER VINTO COSI’ “

Chiudiamo il nostro live e grazie per averci seguito.

Appuntamento alle ore 15.00 con la finale maschile tra Lorenzo Sonego ed Andrea Arnaboldi.

Jasmine Paolini si laurea dunque Campionessa d’Italia.

Davvero molto sfortunata Martina Trevisan, che non è riuscita a continuare per il problema alla coscia.

SI RITIRA MARTINA TREVISAN!

0-30 Lunga la volèe di Trevisan

0-15 In corridoio il dritto di Trevisan.

6-5 Paolini avanti ed ora Trevisan (infortunata) serve per restare nel set.

40-30 Lungo il dritto di Paolini.

40-15 Rovescio all’incrocio delle righe per Paolini.

30-15 Paolini gioca profondo e Trevisan sbaglia.

15-0 Trevisan sbaglia la risposta.

5-5 Trevisan tiene il servizio.

40-15 Ottima prima di servizio per Trevisan.

30-15 Trevisan sta forzando ogni colpo. Sta cercando di diminuire gli scambi.

15-0 Paolini sbaglia la risposta.

Intervento del medico per Martina Trevisan. Risentimento muscolare alla coscia e ampia fasciatura per la toscana.

5-4 Paolini tiene il servizio.

40-30 Servizio e rovescio per Paolini.

30-30 Un cattivo rimbalzo non aiuta Paolini che non trova la palla con il rovescio.

30-15 Brutto errore di Trevisan con il dritto.

15-15 Ottima prima di Paolini

4-4 Chiude il game Martina e si va avanti senza break.

40-30 Servizio vincente di Trevisan.

30-15 Trevisan stecca di dritto.

30-0 Paolini sbaglia la risposta.

4-3 Paolini tiene il servizio, annullando palla break a Trevisan.

A-40 Avanti nuovamente nel game Paolini.

40-40 Trevisan sbaglia malamente il dritto.

40-A Doppio fallo Paolini e palla break per Trevisan.

40-40 Scambio lottato e Paolini mette il rovescio in allungo in corridoio.

A-40 Trevisan spara fuori il rovescio.

40-40 Risposta vincente di Trevisan.

40-30 Super dritto di Paolini.

30-30 Trevisan non sfrutta il lungolinea aperto e mette in rete il rovescio.

15-15 Sbaglia Paolini.

3-3 Altro game facile per chi serve.

40-0 Errore in risposta di Paolini.

30-0 Servizio vincente di Trevisan.

3-2 Paolini tiene abbastanza comodamente il servizio.

40-0 Altra risposta sbagliata.

30-0 Trevisan spara fuori la risposta.

2-2 Altro ottimo dritto di Trevisan.

40-0 Paolini sbaglia la risposta.

30-0 Vincente di dritto di Trevisan.

2-1 Ace di Paolini che chiude il game.

40-15 Paolini aiutata dal nastro sul suo dritto.

30-15 Lunga la risposta di rovescio di Trevisan.

15-15 Vincente di dritto di Trevisan.

1-1 Anche Trevisan tiene il servizio.

40-15 Dritto vincente di Trevisan

15-15 Ottima accelerazione di rovescio di Paolini.

1-0 Paolini tiene il primo turno al servizio.

A-40 Trevisan sbaglia un comodo dritto.

40-40 Ottima prima di Paolini.

30-40 Pallonetto perfetto e palla break per Trevisan.

30-30 Dritto vincente di Trevisan.

30-15 Dritto sulla riga di Paolini.

15-15 Ottimo rovescio incrociato di Paolini.

0-15 Subito un errore di Paolini con il rovescio.

COMINCIA LA PARTITA! Servirà per prima Jasmine Paolini.

13.02: Paolini e Trevisan stanno svolgendo le ultime fasi del riscaldamento.

12.53: Discorso diverso invece per una Martina Trevisan davvero molto convincente in questi Campionati Italiani. La toscana non ha concesso nemmeno un set alle avversarie.

12.50: Paolini ha giocato molto bene in semifinale. Sicuramente è stato il suo miglior match contro Rosatello, mentre nei primi due turni aveva sofferto moltissimo, rischiando anche di perdere.

12.44: Le due toscane si sono affrontate per tre volte in carriera e Paolini è avanti 2-1. L’ultima nel qualificazioni a Shenzen, con Jasmine che si è imposta con il punteggio di 6-3 7-5.

12.38: Ora quello di Martina Trevisan

vs. Ferrando 7-5 6-2

vs. Brancaccio 6-0 6-4

vs. Cocciaretto 7-5 6-4

12.33: Il cammino di Jasmine Paolini

vs. Paoletti 4-6 7-6 10-6

vs. Rubini 4-6 6-1 10-7

vs. Rosatello 6-2 6-3

12.30: Cominciamo la diretta della finale femminile dei Campionati Italiani

Il programma della finale – Il recap delle due semifinali

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jasmine Paolini e Martina Trevisan, finale femminile dei Campionati Italiani di tennis 2020, in corso di svolgimento a Todi. Si assegna dunque il titolo di regina degli Assoluti 2020 e sarà un derby toscano tra la prime due teste di serie del torneo.

Jasmine Paolini ha vinto abbastanza agevolmente in semifinale contro Camilla Rosatello in quello che è stato forse il match più convincente da parte della numero 95 della classifica mondiale. Più complicata, soprattutto per un primo set durato un’eternità (100 minuti), la semifinale di Martina Trevisan contro Elisabetta Cocciaretto, anche se la toscana si è comunque imposta in due set.

Era probabilmente la finale più attesa, con solo Cocciaretto che poteva sovvertire il pronostico. Le due toscane si sono affrontate per tre volte in carriera e Paolini è avanti 2-1. L’ultima nel qualificazioni a Shenzen, con Jasmine che si è imposta con il punteggio di 6-3 7-5.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jasmine Paolini e Martina Trevisan, finale femminile dei Campionati Italiani di tennis 2020, in corso di svolgimento a Todi: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 13.00

