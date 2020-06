LIVE Musetti-Sonego, Campionati Italiani 2020 in DIRETTA: il match più atteso, finale anticipata?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, incontro valevole per i quarti di finale dei Campionati Italiani Assoluti di tennis, in programma a Todi. Sfida tra la testa di serie n.1 e n.8 del torneo: una sorta di finale anticipata che porterà il vincente a giocare il penultimo atto contro Lorenzo Giustino o Giovanni Fonio. Si gioca sul Centrale come primo match della sessione pomeridiana: chi la spunterà?

Lorenzo Sonego ha esordito nel secondo giorno del torneo nazionale dopo i match prolungatosi durante la prima giornata: il talento torinese non ha avuto un esordio facile contro Andrea Pellegrino, spuntandola al terzo set per 11-9 dopo aver vinto il primo set al tie-break e perso 6-2 il secondo. Il n.46 al mondo però si è rifatto subito contro Federico Arnaboldi, che aveva vinto al primo turno contro la promessa 2003 Luca Nardi, vincendo per 6-3 6-2

Nel primo confronto di sempre, Lorenzo Musetti arriva in maniera convincente: nessun set perso nei primi due tornei alla prima apparizione in Umbria. Il classe 2002 ha battuto all’esordio la wild card Flavio Cobolli per 7-6 6-4 per poi dare seguito alla vittoria contro Marco Bortolotti con un doppio 6-4: grazie a questo successo, il n.287 al mondo proverà a battere il favorito del torneo per continuare a crescere e riprendere il percorso di maturità cominciato a inizio 2020.

La sfida tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti è in programma come primo match a partire dalle 14.45 in quel di Todi sui campi del Tennis Club 1971. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Marta Magni/MEF