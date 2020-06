Tennis, Campionati Italiani 2020: Lorenzo Sonego supera Lorenzo Musetti in due set e accede in semifinale

È Lorenzo Sonego il terzo semifinalista dei Campionati Italiani Assoluti 2020. Il torinese batte Lorenzo Musetti in quella che era considerata la finale anticipata del torneo: dopo un’ora e cinquantatré minuti di gioco il punteggio è di 7-5 6-3. Domani il numero 46 del ranking ATP affronterà Lorenzo Giustino e cercherà di guadagnare il pass per l’ultimo atto della rassegna di Todi (Umbria).

L’inizio del match è decisamente favorevole al diciottenne di Carrara, che si aggiudica i primi tre games dell’incontro e va in vantaggio di un break. Sonego non si deprime e rientra pian piano in partita: aiutato dal servizio, il piemontese strappa la battuta all’avversario nel corso del settimo gioco e pareggia così i conti. Il momento decisivo del set è l’undicesimo game, nel quale la testa di serie numero 1 concretizza la seconda palla break, per poi chiudere sul 7-5 con il successivo turno di servizio.

Il secondo set comincia in modo decisamente meno equilibrato rispetto al primo parziale. Sonego, infatti, parte fortissimo, strappando la battuta al classe 2002 addirittura a zero. È il preludio al dominio del venticinquenne nato a Torino, che fa suoi i primi quattro giochi del set e mette una seria ipoteca sulla vittoria finale. A un passo dal traguardo, però, il numero 1 del tabellone cala di concentrazione e subisce il rientro di Musetti, che si riavvicina fino al 5-3. Nel nono gioco Sonego chiude finalmente la pratica: finisce 6-3.

A livello statistico, il conto degli ace dice 3-1 per Sonego, che commette anche l’unico doppio fallo dell’incontro. Il piemontese fa la differenza con la prima di servizio (76% di punti vinti contro il 58% di Musetti), mentre le percentuali calano sensibilmente con la seconda di servizio (36% di Sonego, 38% per Musetti).

