Tennis, Campionati Italiani 2020: Sonego e Musetti volano ai quarti. Eliminato Fabbiano

Si sono da poco conclusi i match della quarta giornata dei Campionati Italiani di tennis, in corso di svolgimento a Todi, in provincia di Perugia, che hanno completato il tabellone dei quarti di finale. Federico Gaio ha vinto la partita, sospesa ieri per oscurità, contro Luciano Darderi (n.1315 ranking Atp) con il punteggio di 6-2 3-6 10-7. Il numero 130 del mondo, avanti di un set ma sotto 5-3 alla sospensione, non è riuscito a bloccare l’avversario nell’ultimo turno di servizio del parziale. Decisivo, per il tennista romagnolo, il match tie break vinto con un grande recupero nel finale.

Grandissimo successo di Andrea Vavassori, che ha sconfitto in due set (7-6(4) 6-4) Thomas Fabbiano. Il numero 303 del ranking Atp ha rincorso per tutto il primo set, riuscendo a rientrare nel nono game, quando l’avversario stava servendo per la conquista del parziale. Il piemontese ha poi gestito bene il tie-break. Nel secondo set il numero 147 del mondo non è riuscito ad imporre il proprio gioco e Vavassori ha piazzato il break vincente nel decimo game.

Vittoria in rimonta per Gian Marco Moroni, che ha superato 2-1 (3-6 6-3 10-7) Raul Brancaccio nella gara più equilibrata del giorno. Nessun problema per Lorenzo Musetti, che ha battuto 2-0 (6-4 6-4) Marco Bortolotti. L’astro nascente del tennis azzurro ha staccato senza troppi affanni il pass per i quarti dove troverà Lorenzo Sonego. Il numero 1 del seeding si è sbarazzato in un’ora di Federico Arnaboldi col punteggio di 6-3 6-2.

RISULTATI 25 GIUNO TABELLONE MASCHILE CAMPIONATI ITALIANI 2020

Gaio-Darderi 6-2 3-6 10-7

Vavassori-Fabbiano 7-6(4) 6-4

Moroni-Bramcacci 3-6 6-3 10-7

Sonego-Arnaboldi 6-3 6-2

Musetti-Bortolotti 6-4 6-4

salvatore.serio@oasport.it

Foto: Marta Magni/MEF