Tennis, Lorenzo Sonego va ai quarti dei Campionati Italiani 2020. Liquidato Federico Arnaboldi

A Todi, in provincia di Perugia, si stanno completando gli ottavi di finale dei Campionati italiani di tennis 2020: nel tabellone maschile oggi la testa di serie numero 1, Lorenzo Sonego, ha sconfitto il qualificato Federico Arnaboldi per 6-3 6-2 in un’ora e 29 minuti e domani nei quarti di finale affronterà Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding.

Nel primo set i tennisti in campo non sono cinici: Sonego sciupa una palla break nel secondo gioco, mentre Arnaboldi non ne capitalizza una nel quinto, e poi nel sesto paga dazio. Arriva infatti il break a 15 di Sonego, il quale potrebbe chiudere la partita nell’ottavo gioco, ma manca un set point. Il numero uno però tiene a 15 il seguente turno in battuta e chiude 6-3 in 45 minuti.

Nella seconda partita Sonego trova il break a trenta nel terzo game, ma nel quarto deve risalire dallo 0-40 e poi annullare la quarta occasione del 2-2 ad Arnaboldi. Superato il momento di difficoltà, Sonego si invola verso il successo, trovando un altro strappo nel settimo gioco e poi chiudendo i conti nell’ottavo sul 6-2 in 44 minuti al primo match point.

Bravissimo Sonego a tenere costante il rendimento al servizio, dato che centra il 73% dei punti sia con la prima che con la seconda, concedendo cinque palle break, tutte annullate. Arnaboldi invece ne concede sette e Sonego ne sfrutta tre per portare a casa l’incontro.

Campionati italiani tennis – Tabellone maschile

Ottavi di finale

Lorenzo Sonego (1) b. Federico Arnaboldi (Q) 6-3 6-2

Foto: Marta Magni/MEF