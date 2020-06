LIVE Lazio-Fiorentina, Serie A in DIRETTA: riparte l’inseguimento alla Juventus dei biancocelesti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI LAZIO-FIORENTINA

La presentazione della giornata – Il programma odierno

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match della 28a giornata di campionato che mette di fronte Lazio e Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma, in quest’occasione a porte chiuse e seggiolini blu, di conseguenza, vuoti.

Necessità di riscatto per i biancocelesti, che arrivano dalla sconfitta con l’Atalanta per 3-2, particolarmente bruciante peraltro: in ballo c’è la possibilità di inseguire ancora la Juventus, nel frattempo andata sul +7 dopo il 4-0 contro il Lecce. Nei fatti, è la partita che serve per tenere vive le speranze di scudetto, fortemente sperato anche in ragione di un’attesa che perdura da vent’anni e un pomeriggio d’attesa dei tifosi, sempre all’Olimpico (allora con i seggiolini azzurri).

I viola, invece, devono far girare per il verso giusto una stagione nata non bene e che sta continuando con l’odore della zona calda addosso: l’1-1 con il Brescia non ha aiutato in alcun modo, dal momento che permane il 14° posto a quota 31 punti, soltanto 6 in più della zona retrocessione. La vittoria, al netto della pausa Covid-19, manca da metà febbraio, dai cinque gol scaricati nella porta della Sampdoria: questo è uno degli impegni più difficili per cercare di risalire la china.

All’andata finì per 1-2 in favore della Lazio, con gol decisivo di Immobile all’ultimo minuto dei tempi regolamentari. Si tratta della gara numero 139 in Serie A tra le due squadre, con un bilancio che dice 51 vittorie laziali, 46 viola e 41 pareggi. All’Olimpico il conteggio muta in 33-22-14. L’ultimo successo della Fiorentina in campo avverso è della stagione 2015-2016 (2-4). Arbitra il signor Michael Fabbri di Ravenna, con Ranghetti e Galetto assistenti, Calvarese quarto uomo, Mazzoleni al VAR e Carbone assistente al VAR.

Lazio-Fiorentina, match della 28a giornata di Serie A 2019-2020, inizierà alle ore 21:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery. All. Iachini

