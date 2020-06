VIDEO Lazio-Fiorentina 2-1: highlights, gol e sintesi. Luis Alberto e Immobile decisivi, la magia di Ribery illude i viola

La Lazio soffre ma conquista i tre punti nel match valido per il 28° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. La formazione di Simone Inzaghi, in rimonta, ha sconfitto per 2-1 la Fiorentina grazie alle realizzazioni di Ciro Immobile su rigore al 67′ e dello spagnolo Luis Alberto all’83’. Ko i viola, passati in vantaggio grazie a una meravigliosa rete firmata da Frank Ribery al 25′. Da segnalare l’espulsione di Vlahovic negli ultimi scampoli di partita. Con questo risultato i biancocelesti tengono il passo della Juventus, distante quattro lunghezze, mentre la Fiorentina è 13ma a quota 31 punti. Di seguito gli highlights:

GLI HIGHLIGHTS DI LAZIO-FIORENTINA 2-1

LAZIO-FIORENTINA 0-1: IL GOL DI RIBERY

Loading...

Loading...

25′ Gol Ribery Lazio 0 vs Fiorentina 1 Italia Serie A pic.twitter.com/ua1H6HzTbI — Goles en vivo (@goles_live) June 27, 2020

LAZIO-FIORENTINA 1-1: IL PAREGGIO DI IMMOBILE

67′ Immobile Lazio 1 vs Fiorentina 1 Italia Serie A pic.twitter.com/lGnRDnFSxH — Goles en vivo (@goles_live) June 27, 2020

LAZIO-FIORENTINA 2-1: IL RADDOPPIO DI LUIS ALBERTO

Buen gol de Luis Alberto ya gana la Lazio injustamente, el árbitro ha condisionado todo. Partidazo de Ribery. pic.twitter.com/GHuCJXAkib — 𝘋𝘦𝘳𝘪𝘢𝘯. (@derianbb) June 27, 2020

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse