Calcio, Serie A 2020: Lazio-Fiorentina 2-1, Immobile e Luis Alberto affossano i viola, illusi dalla perla di Ribery

Arrivano tre punti fondamentali per la Lazio questa sera nel match valido per il 28° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020 contro la Fiorentina. Gli uomini di Simone Inzaghi, in rimonta, si sono imposti grazie alle realizzazioni di Ciro Immobile su rigore al 67′ e di Luis Alberto all’82’, rendendo vana la magia di Frank Ribery al 25′. Con questo risultato i biancocelesti tornano a quattro lunghezze dalla Juventus capolista, mentre i viola escono sconfitti, ma comunque soddisfatti dalla prestazione all’Olimpico. Da segnalare nei minuti finali le espulsioni di Vlahovic tra le fila gigliate e di Inzaghi.

LA CRONACA – I padroni di casa si schierano con il classico 3-5-2: Caicedo e Immobile davanti, con Luis Alberto nel ruolo di mezzala sinistra. La Fiorentina risponde in maniera speculare, dovendo rinunciare allo squalificato Chiesa e puntando sulla coppia d’attacco Ribery-Cutrone. Gli ospiti nella prima frazione imbrigliano il gioco della Lazio, che non riesce a trovare le solite geometrie. Non è un caso che, con una serpentina delle sue, Ribery si inventi un gol d’antologia al 25′ portando in vantaggio la formazione toscana. I bianco-celesti sembrano subire il colpo e la Viola sfiora il raddoppio a inizio ripresa, quando Ghezzal coglie in pieno la traversa da posizione favorevole. Scampato il pericolo, gli uomini di Inzaghi sono più intensi e l’occasione del rigore sorride a Immobile freddissimo dagli 11 metri al 67′. L’inerzia della partita cambia e spetta a Luis Alberto, con una giocata delle sue, regalare i tre punti alla Lazio all’82’. Nei minuti finali arrivano le espulsioni di Vlahovic per gioco violento e di Inzaghi per proteste.

Foto: LaPresse