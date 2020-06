Serie A in tv, chi gioca oggi e a che ora: calendario partite, guida DAZN e Sky, programma 27 giugno

Ancora un pezzo di 28a giornata che va a completarsi quest’oggi, con tre incontri che, dal pomeriggio, andranno ad occupare la giornata che ruota attorno a un pallone su un rettangolo verde, privo però di spettatori per le porte chiuse dettate dall’emergenza sanitaria.

Si comincia con un match di bassa classifica, Brescia-Genoa, che fondamentalmente rappresenta la disperata voglia di entrambe le squadre di avvicinarsi alla zona salvezza oppure di allontanarsi dalle parti più difficili della graduatoria. Si prosegue con Cagliari-Torino, a metà (10° e 13° posto) e con un divario di soli 4 punti a dividere. La sera, infine, è dedicata a Lazio-Fiorentina, un match che di storia ne ha tantissima, ma che in questo momento vede le due squadre all’interno di fasi completamente diverse della loro stagione e, per buona misura, anche della loro storia. La giornata si completerà domani con non meno di sei incontri dislocati per l’Italia.

I tre match odierni di Serie A 2019-2020 si disputeranno dalle ore 17:15. Sarà possibile vedere due di essi in diretta tv su Sky Sport Serie A e in diretta streaming su Sky Go, mentre Lazio-Fiorentina avrà invece la copertura, rispettivamente, di DAZN1 in tv e di DAZN in streaming. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dei tre incontri, per non perdersi davvero nulla.

SERIE A 2019-2020: PROGRAMMA

SABATO 27 GIUGNO

Ore 17:15 Brescia-Genoa Sky Sport Serie A (canale 202 della piattaforma Sky)

Ore 19:30 Cagliari-Torino Sky Sport Serie A (canale 202 della piattaforma Sky)

Ore 21:45 Lazio-Fiorentina (diretta streaming su DAZN e tv su DAZN1)

SERIE A 2019-2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Serie A (Brescia-Genoa, Cagliari-Torino), DAZN1 (Lazio-Fiorentina)

DIRETTA STREAMING – Sky Go (Brescia-Genoa, Cagliari-Torino), DAZN (Lazio-Fiorentina

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse