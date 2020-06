LIVE Genoa-Juventus, Serie A in DIRETTA: i campioni d’Italia inseguono la sesta vittoria di fila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Probabili formazioni Genoa-Juventus – Presentazione giornata Serie A di oggi (30 giugno)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Genoa-Juventus, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2019-2020 e seconda partita odierna. Allo Stadio Luigi Ferraris i bianconeri vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva in campionato e di tre punti vitali per avvicinare l’ennesimo Scudetto della propria storia. Di fronte ci sarà un Grifone in crisi: gli uomini allenati da Davide Nicola hanno perso in casa 1-4 per mano del Parma e pareggiato 2-2 a Brescia da quando la stagione è ricominciata e in questo momento hanno un solo punto di margine sulla zona retrocessione.

I bianconeri di Maurizio Sarri, dopo la cocente delusione della finale di Coppa Italia persa contro il Napoli, hanno ottenuto due importanti successi (su Bologna e Lecce) e detengono 4 lunghezze di vantaggio sulla Lazio nella corsa al primo posto. Il gioco dei bianconeri, però, è apparso tutt’altro che brillante: la Vecchia Signora nelle ultime uscite si è affidata totalmente all’estro di Paulo Dybala, il quale ha illuminato un attacco che di recente fatica a decollare.

I padroni di casa invece sono stati una delle più grosse delusioni di quest’annata, partita con sogni europei e che rischia di trasformarsi in un vero e proprio calvario. I favori del pronostico sono ovviamente tutti appannaggio della Juventus, ma il Ferraris si è sempre rivelato un campo ostico per le big, quindi guai a dare per scontato l’esito della sfida.

Appuntamento alle ore 21:45 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

