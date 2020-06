Calendario Serie A, orari partite di oggi: tv, streaming, programma SKY e DAZN (30 giugno)

Dopo una sola serata di riposo torna quest’oggi in campo la Serie A con i due anticipi della 29ma giornata, che si svilupperà poi nei prossimi due giorni fino a giovedì 2 luglio. Si profila un turno molto importante nella lotta scudetto, infatti questa sera saranno protagoniste una dopo l’altra le due concorrenti dirette per la vetta della classifica del campionato. Prima (ore 19.30) toccherà alla Lazio di Simone Inzaghi provare ad imporsi in trasferta col Torino per portarsi momentaneamente ad un solo punto dalla capolista Juventus, che potrà però rispondere pochi minuti più tardi (calcio d’inizio ore 21.45) sul campo del Genoa con l’obiettivo di conservare almeno gli attuali 4 punti di margine sulla prima inseguitrice.

Le due sfide di Serie A in programma quest’oggi, martedì 30 giugno, saranno visibili in diretta tv su Sky Sport Serie A (Genoa-Juventus anche su Sky Sport Uno) ed in diretta streaming su Sky Go mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale degli incontri con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il programma dettagliato della Serie A nella giornata di martedì 30 giugno.

PROGRAMMA SERIE A (30 GIUGNO):

MARTEDÌ 30 GIUGNO

ore 19.30 Torino-Lazio (diretta su Sky Sport Serie A)

ore 21.45 Genoa-Juventus (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A)

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse