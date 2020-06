VIDEO Genoa-Juventus 1-3: highlights, gol e sintesi. Dybala e Cristiano Ronaldo strepitosi, bianconeri a +4 sulla Lazio

La Juventus ha sconfitto il Genoa per 3-1 nel match valido per la 29ma giornata della Serie A 2020. I Campioni d’Italia hanno risolto la contesa nella ripresa grazie a un micidiale uno-due: al 50′ Paulo Dybala si è reso protagonista di una bella serpentina solitaria e ha portato in vantaggio gli ospiti, al 56′ ci ha pensato Cristiano Ronaldo con una progressione partita a centrocampo e conclusa con una micidiale cannonata da 25 metri. Al 73′ è arrivato anche il tris siglato dal subentrato Douglas Costa con un bel tiro a giro dal limite dell’area, di Pinamonti la rete della bandiera per i padroni di casa. La Juventus si conferma così in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio sulla Lazio. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Genoa-Juventus 1-3.

VIDEO HIGHLIGHTS GENOA-JUVENTUS 1-3:

GOL DYBALA (0-1):

De esta manera, Paulo Dybala abrió el marcador ante #Genoa 🇮🇹. Tercer gol consecutivo que anota en esta #SerieA 🔝pic.twitter.com/96VE0LlxdQ — DataRef (@DataRef_) June 30, 2020

GOL CRISTIANO RONALDO (0-2):

Ronaldo’dan acayip bi füze pic.twitter.com/s5ikS9TW5h — Osman demir (@osmardemin) June 30, 2020

GOL DOUGLAS COSTA (0-3):

Douglas Costa has just done an absolute madness pic.twitter.com/knSC5fmQmU — Aaron West (@oeste) June 30, 2020

GOL PINAMONTI (1-3):

Gol di Pinamonti Genoa – Juventus 1-3 pic.twitter.com/yMhwTbHJyj — LIVE GOL (@LIVESCOREX) June 30, 2020

