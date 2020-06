Genoa-Juventus 1-3, Serie A: Cristiano Ronaldo e Dybala lanciano i bianconeri, +4 sulla Lazio nella corsa scudetto

La Juventus ha sconfitto il Genoa per 3-1 nel match valido per la 29ma giornata della Serie A 2020. I bianconeri hanno espugnato lo Stadio Marassi, respingendo l’assalto della Lazio che in prima serata si era imposta sul Torino per 2-1: i Campioni d’Italia conservano quattro punti di vantaggio sui capitolini nella tiratissima lotta per lo scudetto quando mancano nove partite al termine della stagione. I ragazzi di Maurizio Sarri hanno infilato il sesto successo consecutivo nel massimo campionato italiano di calcio grazie a un micidiale uno-due firmato da Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo in avvio della ripresa, dopo che nel primo tempo il Grifone era riuscito a trincerarsi in difesa respingendo tutti i tentativi degli ospiti. La compagine genovese resta al quartultimo posto appaiata alla Sampdoria, con un solo punto di vantaggio sul Lecce e in piena lotta per non retrocedere.

Maurizio Sarri si affida al 4-3-3 puntando sul tridente offensivo formato da Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi. Chiavi del centrocampo consegnate a Pjanic, affiancato per l’occasione da Rabiot e Bentancur mentre la linea difensiva è composta da Cuadrado, de Ligt, Bonucci e Danilo con Szczesny tra i pali. Davide Nicola replica col 3-5-2: Favilli e Pinamonti il tandem offensivo, centrocampo di sostanza con Sturaro, Schone e Behrami a fare da filtro mentre Cassata e Ghiglione agiscono sulle fasce, in difesa spazio a Masiello, Soumaoro e Romero davanti a Perin.

La Juventus parte di gran carriera ma Mattia Perin è in grandissima forma e nel primo quarto d’ora para due conclusioni decise di Cristiano Ronaldo e un bel sinistro di Bernardeschi. Si gioca soltanto in una metà campo, i bianconeri la fanno da padrona ma la rete sembra stregata perché la difesa genoana è molto compatta e Perin non lascia passare il colpo di testa di Rabiot e una conclusione improvvisa di CR7.

I Campioni d’Italia risolvono la contesa con un micidiale uno-due in avvio di ripresa. Al 50′ Paulo Dybala segna un gol meraviglioso: riceve palla da Cuadrado al limite dell’area, salta Behrami, svia altri due uomini e insacca con un diagonale sinistro. Al 56′ ci pensa Cristiano Ronaldo a raddoppiare: l’attaccante portoghese prende palla poco oltre il centrocampo, avanza in progressione e dai 25 metri scaglia un violentissimo destro che assicura il 2-0. I bianconeri mettono in ghiaccio il risultato, Sarri toglie Bernardeschi al 66′ per inserire Douglas Costa e quest’ultimo trova il 3-0 al 73′: stop al limite dell’area e sinistro a giro sotto il sette. Sarri fa rifiatare Cristiano Ronaldo e Pjanic (al 74′ entrano Gonzalo Higuain e Aaron Ramsey), al 76′ arriva il gol della bandiera per il Genoa firmato da Pinamonti. Nel finale non succede più nulla e la Juventus si assicura un successo fondamentale nella corsa per lo scudetto.

Foto: Lapresse