LIVE Torino-Lazio, Serie A in DIRETTA: Inzaghi cerca il colpo per mettere pressione alla Juventus

Probabili formazioni Torino-Lazio – Presentazione giornata Serie A di oggi (30 giugno)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Torino-Lazio, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2019-2020 e prima partita odierna. Allo Stadio Grande Torino, i granata – padroni di casa – vanno a caccia di punti importanti per centrare l’obiettivo salvezza, che attualmente li vede aver collezionato sin qui 31 punti e una momentanea tredicesima posizione che gli consente di avere sei lunghezze di vantaggio sul Lecce terzultimo, nonostante il ko dell’ultimo (4-2) in casa del Cagliari.



Di contro i biancocelesti, coinvolti più che mai nella lotta scudetto. Il passo falso di Bergamo contro l’Atalanta è stato messo alle spalle grazie alla vittoria inanellata sabato scorso nella contesta contro la Fiorentina (2-1), ora gli uomini di Simone Inzaghi – a soli quattro punti dalla Juventus capolista – possono riprendere la loro marcia cercando di mettere pressione proprio ai bianconeri, aggrappandosi alle giocate del duo Milinkovic-Luis Alberto e ai gol di Ciro Immobile.

Appuntamento alle ore 19:30 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

