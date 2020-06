LIVE Genoa-Juventus 1-3, Serie A in DIRETTA: highlights e pagelle. Bianconeri di nuovo a +4 sulla Lazio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23:45 LE PAGELLE DELLA JUVENTUS: Szczesny 6; Cuadrado 5.5, De Ligt 6.5, Bonucci 6, Danilo 6; Bentancur 7, Pjanic 6 (dal 74’ Ramsey 6), Rabiot 6 (dal 83’ Matuidi s.v.); Bernardeschi 6 (dal 66’ Douglas Costa 6.5), Dybala 7 (dal 83’ Olivieri s.v.), Ronaldo 7 (dal 74’ Higuain 6). All. Sarri 7.

23:42 LE PAGELLE DEL GENOA: Perin 6.5; Romero 6, Soumaoro 6, Masiello 5.5; Ghiglione 5 (dal 62’ Barreca 5), Behrami 5, Schone 4.5 (dal 46’ Lerager 5.5), Cassata 5.5 (dal 78’ Pandev s.v.), Sturaro 6 (dal 75’ Biraschi s.v.); Favilli 5 (dal 46’ Sanabria 6), Pinamonti 6. All. Nicola 5.

94′ FINITA! Juventus batte Genoa 3-1.

92′ Ultimi minuti di ordinaria amministrazione per la Juventus.

90′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

89′ Sinistro dal limite di Higuain debole e blocca Perin.

86′ Che rischio per la Juve! Retropassaggio sanguinoso di Ramsey, Szczesny è reattivo e si salva sul pressing di Pinamonti.

83′ Ultimi due cambi per la Juve: Matuidi e Olivieri per Rabiot e Dybala.

81′ Punizione di Dybala deviata dalla barriera genoana.

80′ Cartellino giallo per Masiello costretto a fermare con le cattive Bentancur.

78′ Ultima sostituzione richiesta da Nicola: Pandev al posto di Cassata.

77′ GOOOOOOOOOL DEL GENOA!!! Pinamonti dribbla Cuadrado, si sposta la palla sul sinistro e silura Szczesny, 1-3.

76′ SANABRIA! Guizzo dell’argentino che calcia ad incrociare, attento Szczesny che devia con le dita.

75′ Sostituzione anche nel Genoa: Biraschi per Sturaro.

74′ Doppio cambio per la Juve: Ramsey e Higuain sostituiscono Pjanic e Ronaldo.

73′ GOOOOOOOOOOOOL DELLA JUVENTUS!!! Rete clamorosa di Douglas Costa che si inventa un tiro a giro sensazionale con il sinistro, Perin può solo guardare la palla dirigersi all’incrocio. 3-0 per i bianconeri.

70′ Ammonito Cassata che ha colpito Bentancur con il gomito alto.

69′ Scarseggia la qualità nel palleggio del Grifone che non riesce minimamente ad avvicinarsi alla porta difesa da Szczesny.

66′ Prima sostituzione chiamata da Sarri: dentro Douglas Costa, fuori Bernardeschi.

65′ Poca azione in questo frangente, con il Genoa incapace di offendere gli avversari.

62′ Terzo cambio per il Grifone: Barreca al posto di Ghiglione.

61′ La Juventus gioca sul velluto mentre i padroni di casa non riescono a tenere in avanti nemmeno una palla.

58′ Giallo a Sturaro per una gomitata rifilata a Bernardeschi.

56′ GOOOOOOOOOOOL DELLA JUVENTUS!!! Missile dai 25 metri del portoghese che si insacca nel sette, 2-0 per i bianconeri.

55′ BERNARDESCHI! Cross perfetto di Cuadrado, il colpo di testa dell’esterno italiano fa la barba al palo.

53′ Il Genoa era partito bene in questa ripresa ma il gol di Dybala rischia di spezzare le gambe.

50′ GOOOOOOOOOOL DELLA JUVENTUS!!! Gioiello di Dybala che salta tre uomini e con il sinistro non lascia scampo a Perin, 1-0 per i bianconeri.

48′ Buon impatto sulla partita di Sanabria che sta dando sostanza all’attacco dei padroni di casa.

46′ Cominciata la ripresa con doppio cambio nel Genoa: Lerager e Sanabria per Schone e Favilli.

47′ Finito il primo tempo, Genoa-Juventus 0-0.

46′ Ammonito Bonucci per un fallo da dietro su Favilli.

45′ Concesso un solo minuto di recupero.

43′ PERIIIIIIN!! Miracolo del portiere del Genoa che ad una mano respinge un tiro ravvicinato di Ronaldo.

40′ Buona imbucata di Ghiglione per Favilli che manda a lato, il guardalinee segnala comunque fuorigioco.

38′ La partita fatica a decollare: Genoa rintanato nella propria metà di campo e Juventus poco pungente.

35′ RABIOT! Ottimo traversone di Cuadrado, il colpo di testa del francese è un po’ lento e Perin blocca a terra.

33′ Cartellino giallo a Schone per un fallo tattico ai danni di Rabiot.

30′ Rischia grosso Favilli! L’attaccante già ammonito entra ruvido su De Ligt, l’arbitro lo grazia.

28′ Bernardeschi salta secco Sturaro e crossa di esterno, attento in uscita Perin che blocca con qualche patema.

25′ Sarri è soddisfatto dei suoi giocatori e chiede di continuare così.

23′ Pressione asfissiante dei bianconeri che appena persa palla corrono insieme a riprendersela.

20′ Il Genoa chiude tutte le linee di passaggio, la Juve prova a scalfire la difesa avversaria con pazienza.

17′ Ci prova ancora Ronaldo da lontanissimo, Perin blocca in due tempi.

15′ L’arbitro dice che si può proseguire: troppo lieve la spinta di Soumaoro su De Ligt.

14′ Controllo del VAR per un presunto contatto sospetto in area del Genoa.

13′ PERIN! Vola il portiere del Genoa che toglie la palla dall’incrocio sul potente tiro di Ronaldo.

12′ BERNARDESCHI! Conclusione velenosa dell’azzurro parata con i piedi da Perin.

10′ Azione personale di Dybala che prova il tiro a giro, si oppone Soumaoro.

7′ Ammonito Favilli per un intervento duro ai danni di Bonucci.

6′ Corner che non sortisce alcun effetto.

5′ Sinistro di Dybala sporcato in calcio d’angolo.

3′ Avvio di partita piuttosto lento, le due squadre si stanno ancora studiando.

1′ PARTITI! Primo possesso per la Juventus.

21:43 I calciatori hanno appena fatto il loro ingresso in campo.

21:40 Manca pochissimo al calcio d’inizio, per ora non si intravede nessuno nel tunnel.

21:35 Altri scatti dal Ferraris

21:30 Finito il primo anticipo della giornata: la Lazio ha vinto a Torino con il punteggio di 1-2 e mette pressione alla Juventus. Ora gli uomini di Sarri hanno solamente un punto di vantaggio in classifica.

21:25 Diamo una sbirciata al riscaldamento della Vecchia Signora

21:20 Notizia di ieri l’acquisto da parte della Juventus del brasiliano Arthur, con percorso inverso compiuto da Pjanic. Nonostante la cessione ormai ufficiale ad agosto, il bosniaco questa sera sarà in campo per guidare il centrocampo bianconero.

21:15 L’arrivo dei bianconeri al Ferraris

20:50 Ecco anche gli 11 titolari del Grifone:

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schone, Cassata, Sturaro; Favilli, Pinamonti.

20:47 Questa la formazione scelta da Maurizio Sarri:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

20:45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Genoa-Juventus, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2019-2020.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Genoa-Juventus, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2019-2020 e seconda partita odierna. Allo Stadio Luigi Ferraris i bianconeri vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva in campionato e di tre punti vitali per avvicinare l’ennesimo Scudetto della propria storia. Di fronte ci sarà un Grifone in crisi: gli uomini allenati da Davide Nicola hanno perso in casa 1-4 per mano del Parma e pareggiato 2-2 a Brescia da quando la stagione è ricominciata e in questo momento hanno un solo punto di margine sulla zona retrocessione.

I bianconeri di Maurizio Sarri, dopo la cocente delusione della finale di Coppa Italia persa contro il Napoli, hanno ottenuto due importanti successi (su Bologna e Lecce) e detengono 4 lunghezze di vantaggio sulla Lazio nella corsa al primo posto. Il gioco dei bianconeri, però, è apparso tutt’altro che brillante: la Vecchia Signora nelle ultime uscite si è affidata totalmente all’estro di Paulo Dybala, il quale ha illuminato un attacco che di recente fatica a decollare.

I padroni di casa invece sono stati una delle più grosse delusioni di quest’annata, partita con sogni europei e che rischia di trasformarsi in un vero e proprio calvario. I favori del pronostico sono ovviamente tutti appannaggio della Juventus, ma il Ferraris si è sempre rivelato un campo ostico per le big, quindi guai a dare per scontato l’esito della sfida.

Appuntamento alle ore 21:45 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

