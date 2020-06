LIVE Berrettini-Paire, Ultimate Tennis Showdown 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PAIRE

Il regolamento – Berrettini-Brown – Berrettini-Goffin – Berrettini-Lopez

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI THIEM-TSITSIPAS DALLE 22.15 (DOMENICA 21 GIUGNO)

Buon pomeriggio ai lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto incontro di Matteo Berrettini all’Ultimate Tennis Showdown. In quest’occasione dall’altra parte c’è il francese Benoit Paire, un personaggio particolarissimo all’interno del tennis.

Diversi i modi in cui arrivano i due giocatori a questo incontro, dopo una terza giornata vissuta a metà tra il rimescolamento di carte e un debutto, quello dell’austriaco Dominic Thiem, non andato esattamente secondo i piani. Berrettini arriva dallo 0-4 subito contro Feliciano Lopez: il trentottenne di Toledo ha approfittato di una giornata non propriamente positiva del romano. Paire, invece, ha sconfitto il connazionale Corentin Moutet per 3-1, negando così al suo giovane collega l’esordio vittorioso (sostituisce Lucas Pouille).

Non ci sono precedenti tra i due giocatori sul circuito ATP, e sarà dunque interessante, sebbene in un formato che con il tennis tradizionale ha in comune soltanto i colpi, vedere due stili di gioco totalmente differenti, ulteriormente rimarcati dai soprannomi ricavati ad hoc per la competizione di Patrick Mouratoglou. Il romano, infatti, è “The Hammer“, mentre il francese ha la nomea di “The Rebel“.

La classifica, dopo tre giornate, vede al comando il greco Stefanos Tsitsipas, che non ha ancora perso, ed è seguito da Feliciano Lopez, Richard Gasquet, Benoit Paire, Berrettini e Alexei Popyrin. Lo spagnolo, i francesi, l’azzurro e l’australiano hanno tutti vinto due match. Resta in classifica, anche se non è impegnato questa settimana, Elliot Benchetrit (1-1), davanti al belga David Goffin (1-2). Senza successi Moutet, Thiem e il tedesco Dustin Brown. Rimosso dalla graduatoria, invece, Pouille.

L’incontro tra Matteo Berrettini e Benoit Paire previsto per le 17.15, durerà all’incirca un’ora. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse / Olycom