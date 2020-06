Tennis, Grigor Dimitrov positivo al coronavirus: chi è venuto a contatto col bulgaro all’Adria Tour? Djokovic e Zverev a rischio

Grigor Dimitrov ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Il tennista bulgaro avrebbe dovuto partecipare alla seconda tappa dell’Adria Tour, un torneo amichevole a Zara (Croazia), ma nella giornata di ieri non era sceso in campo ed era tornato a Montecarlo. Oggi ha dato l’annuncio di aver contratto la malattia, pochi minuti prima che incominciasse la Finale tra Novak Djokovic e Andrey Rublev (il match non è iniziato).

Chi è venuto a contatto col numero 19 del ranking ATP negli ultimi giorni? Ovviamente tutti dovranno fare i vari test per verificare se sono positivi o meno. In questa sede ci limitiamo a elencare i tennisti che erano presenti a Zara e che possono essere venuti in contatto con Dimitrov, ma ovviamente anche pubblico, personale alberghiero e via dicendo sono coinvolti.

Spiccano il serbo Novak Djokovic (numero 1 al mondo), il tedesco Alexander Zverev (numero 7), il russo Andrey Rublev (#14), i croati Borna Coric (#33) e Marin Cilic (#37), gli altri serbi Danilo Petrovic (#157), Pedja Krstin (#244), Nino Serdarusic (#300).

Foto: Lapresse