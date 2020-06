LIVE Thiem-Tsitsipas, Ultimate Tennis Showdown 2020 in DIRETTA: spettacolo tra fenomeni a Nizza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione partite domenica 21 giugno – Programma e orari UTS domenica 21 giugno

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PAIRE DALLE 17.15 (DOMENICA 21 GIUGNO)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas, incontro valevole per la quarta giornata dell’Ultimate Tennis Showdown 2020. Il rivoluzionario torneo di esibizione studiato da Patrick Mouratoglou è cominciato la scorsa settimana e andrà avanti per altri quattro weekend fino alla finalissima, ma la sfida di questa sera è una delle portate più prelibate dell’intero calendario: si affrontano infatti il numero 3 e il numero 6 del ranking ATP, due giovani fenomeni pronti a dare spettacolo e a combattere per la vittoria.

L’UTS, che si sta svolgendo a Sophia-Antipolis (nei pressi di Nizza), dove è ubicata l’accademia del coach greco-francese, è di fatto un esperimento per uno sport che prende le mosse dal tennis ma al quale vengono applicate regole totalmente nuove: quattro tempi da 10′ ciascuno, punti nel normale ordine numerico al posto dei canonici ’15’ e carte speciali da usare al momento opportuno sono gli ingredienti principali della dibattuta ricetta di Mouratoglou. Dominic Thiem ha fatto il proprio debutto nella competizione ieri sera contro Richard Gasquet, dal momento che nel weekend scorso è stato impegnato nella prima tappa dell’Adria Tour a Belgrado, che ha anche vinto, confermandosi uno dei tennisti più in forma del momento. Lo stesso discorso si può fare anche per Stefanos Tsitsipas, che ha ottenuto tre successi nelle prime tre partite dell’Ultimate Tennis Showdown: 3-1 all’esordio contro Benoit Paire, 3-2 all’ultimo respiro contro Gasquet e 3-1 in rimonta contro Dustin Brown.

Il match sarà l’ultimo della giornata ed è programmato per le ore 22.15. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’incontro, con aggiornamenti in tempo reale per ogni punto giocato. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS