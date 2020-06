Adria Tour 2020: annullata la finale tra Djokovic e Rublev a causa della positività al Covid-19 di Dimitrov

Conclusione decisamente inaspettata per la seconda tappa dell’Adria Tour 2020 a Zadar in Croazia. La finale tra Novak Djokovic e Andrey Rublev è stata annullata a causa della positività al Covid-19 di Grigor DImitrov. Una situazione decisamente anomala e imbarazzante per gli organizzatori che avrebbero dovuto fermare il bulgaro prima della sfida di ieri contro Borna Coric.

Dimitrov, inoltre, nei giorni scorsi è entrato in contatto con Djokovic, Cilic e Zverev, oltre che con lo stesso Coric, durante una partita di basket contro il KK Zadar, squadra di pallacanestro che milita nel massimo campionato croato. I due finalisti sono entrati anche in campo ma Goran Ivanisevic ha bloccato tutto mettendo di fatto fine alla tappa croata dell’Adria Tour. Ovviamente nei prossimi giorni le persone entrate in contatto con Dimitrov effettueranno i test e seguiranno l’iter necessario per scongiurare il pericolo contagio.

Tornando all’aspetto tennistico Djokovic e Rublev hanno vinto le tre partite disputate tra ieri e oggi, mettendo in mostra un buonissimo stato di forma. La sfida tra i due sarebbe stata molto interessante, peccato che la situazione ha imposto uno stop, vanificando quanto fatto da giocatori e organizzatori negli ultimi giorni.

salvatore.serio@oasport.it

Foto: LaPresse