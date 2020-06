LIVE Berrettini-Gasquet 4-0, Ultimate Tennis Showdown 2020 in DIRETTA: vittoria autoritaria e primo posto in classifica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GASQUET

LA CRONACA DI BERRETTINI-GASQUET 4-0

GLI HIGHLIGHTS ED I VIDEO DI BERRETTINI-GASQUET 4-0

IL PROGRAMMA DI BERRETTINI-THIEM

19.36 La nostra Diretta Live testuale termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.

19.34 Grande prestazione di Matteo Berrettini, che batte Richard Gasquet per 4-0 e ottiene così la quarta vittoria nell’Ultimate Tennis Showdown. Il romano ha dominato il secondo quarto, mentre si è aggiudicato sul filo di lana gli altri tre parziali. Ora il numero 1 d’Italia è in testa alla classifica del torneo e di fatto ha già ipotecato un posto alle semifinali.

FINE ULTIMO QUARTO: Matteo Berrettini – Richard Gasquet 16-14 (4-0)

16-14 Berrettini chiude con un punto magistrale e corona una prestazione da urlo!

15-14 Berrettini sale a rete e si prende il punto con la volée. Ultimo punto del quarto, serve ancora l’azzurro.

14-14 Bomba di Berrettini con la prima di servizio!

13-14 Attacca bene Gasquet e trova il punto del vantaggio.

13-13 Il dritto del francese non oltrepassa la rete.

12-13 Ottima prima centrale di Gasquet.

12-12 Ace esterno del romano.

11-12 Fantastica stop volley di Berrettini!!

10-12 Scambio molto lungo, il primo a sbagliare è Berrettini.

10-11 Il francese si riporta in vantaggio a poco più di 3′ dal termine.

10-10 Pareggia i conti Gasquet.

10-9 Ace Berrettini che vale 3, visto l’utilizzo dell’apposita carta.

Coaching timeout per Berrettini.

7-9 Buona prima centrale per Gasquet.

7-8 Fuori misura la risposta di Berrettini.

7-7 Errore gratuito di rovescio per il francese.

6-7 Berrettini sale a rete, Gasquet lo trafigge con il passante di dritto.

6-6 Vincente di dritto di Berrettini, al terzo punto consecutivo in risposta.

5-6 Lungo anche il dritto di Gasquet, che si è giocato la carta dello steal serve.

4-6 Questa volta è lunga l’accelerazione del veterano francese.

3-6 Splendido rovescio di Gasquet, che da sempre fa di questo fondamentale il suo colpo migliore.

3-5 Fuori misura il rovescio lungolinea del romano.

3-4 Servizio e dritto: tutto troppo facile per Berrettini.

2-4 Ace esterno di Gasquet.

2-3 Out il dritto di Berrettini.

2-2 Punto diretto per il romano.

1-2 Berrettini a segno con il passante.

0-2 Altro punto per il transalpino.

0-1 Come in tutti gli altri quarti, il primo punto è di Gasquet.

INIZIO ULTIMO QUARTO

FINE TERZO QUARTO: Matteo Berrettini – Richard Gasquet 12-11 (3-0)

12-11 Che rimonta di Berrettiniii!! Il romano si aggiudica il terzo quarto in maniera incredibile e ottiene la quarta vittoria su cinque all’UTS.

11-11 Altro errore in volée per il transalpino! Sarà decisivo l’ultimo punto, serve ancora Gasquet.

10-11 Berrettini costringe Gasquet a una volée difficile: la palla è in rete.

9-11 Prima vincente per il romano, che ora però deve vincere due punti in risposta.

8-11 Errore pesante di Berrettini con il dritto.

Berrettini ora si gioca la carta dello steal serve.

8-10 Out il passante di Gasquet.

7-10 Prima vincente per il romano, ma niente “vincente x3”.

6-10 Impreciso Berrettini con il dritto. Meno di 2 minuti al termine.

6-9 Buon punto con la battuta del francese.

6-8 Ottimo dritto incrociato di Gasquet, Berrettini ci arriva ma non riesce a rimettere la palla in campo.

6-7 Si riavvicina Berrettini.

5-7 Lungo il dritto del trentaquattrenne di Beziers.

4-7 Prima vincente per il numero 50 ATP.

4-6 Gasquet è troppo lontano dalla rete, il suo rovescio non arriva nella metà campo avversaria.

3-6 Qui il francese non riesce a rispondere.

2-6 Servizio, rovescio e volée: tutto eseguito magistralmente da Richard Gasquet.

2-5 Il transalpino trova il punto direttamente con la battuta.

2-4 Qui bene Gasquet con il rovescio lungolinea, Berrettini non riesce a rimettere la palla in campo.

2-3 Berrettini si apre benissimo il campo con il dritto, ma poi spreca con il rovescio.

2-2 Due ottime accelerazioni del francese, la palla pizzica la riga.

2-1 Si ferma in rete il dritto incrociato di Gasquet.

1-1 Berrettini conquista il punto con un bel dritto lungolinea.

0-1 Il primo punto del terzo set è di Gasquet, come sempre accaduto sinora.

INIZIO TERZO QUARTO

FINE SECONDO QUARTO: Matteo Berrettini – Richard Gasquet 21-11 (2-0)

21-11 L’ultimo punto del quarto è del francese, ma conta poco.

21-10 Doppio fallo Gasquet.

20-10 Schema servizio-dritto perfettamente eseguito dal romano.

19-10 Il numero 8 ATP è ancora devastante con la prima.

18-10 Punto diretto per Berrettini.

17-10 Buona risposta anticipata di Gasquet.

17-9 Prova a risollevarsi il francese.

17-8 L’azzurro aumenta il vantaggio: ormai anche il secondo quarto è suo.

16-8 Ace Berrettiniii! Vale 3 punti, perché il romano aveva giocato l’apposita carta in questo turno di battuta.

13-8 Gasquet non riesce a rispondere in campo: Berrettini è semplicemente dominante con il servizio.

12-8 Di poco largo il passante in back del romano.

12-7 La deviazione del nastro aiuta Berrettini, Gasquet non riesce ad addomesticare la palla.

11-7 Ottima accelerazione di dritto lungolinea di Berrettini.

10-7 Errore di misura di Berrettini.

10-6 Stesso schema, stavolta il vincente è di dritto.

9-6 Servizio e attacco di rovescio vincente per Berrettini.

8-6 Qui la risposta dell’azzurro non oltrepassa la rete.

8-5 Buona risposta di Berrettini, il dritto di Gasquet termina in rete.

7-5 Ennesimo punto diretto per il romano.

6-5 Non si gioca praticamente con Berrettini in battuta: Gasquet appare impotente.

5-5 Servizio, rovescio e volée per Gasquet.

5-4 Anche Gasquet ottiene il punto diretto grazie alla battuta.

5-3 Berrettini ancora segno con il servizio.

4-3 Eccellente seconda per Berrettini, Gasquet non riesce a rispondere.

3-3 Il numero 50 del mondo va a segno con la prima di servizio.

3-2 Il dritto di Gasquet si ferma in rete.

2-2 Altra grandissima prima di Berrettini, che sta servendo benissimo.

1-2 Prima vincente del romano.

0-2 Ottimo rovescio del transalpino, Berrettini non riesce a contenere.

0-1 Il primo punto del secondo quarto è di Gasquet.

INIZIO SECONDO QUARTO

FINE PRIMO QUARTO: Matteo Berrettini – Richard Gasquet 13-12 (1-0)

13-12 Berrettini sfrutta al meglio la prima di servizio e conquista il primo quarto!

12-12 Prima vincente per Gasquet. Sarà l’ultimo punto a decidere il quarto, serve Berrettini.

12-11 Punto fondamentale per Berrettini.

11-11 Gasquet muove bene la palla, scappa il dritto a Berrettini. Ultimi 30” del quarto.

11-10 Prima vincente per il romano.

Carta dello steal serve per Berrettini.

10-10 Altra prima eccellente del romano, che poi chiude con un tocco morbido vincente.

9-10 Ace Berrettini.

8-10 Ancora imprecisa la risposta del numero 8 ATP.

8-9 Di poco lunga la risposta di Berrettini.

8-8 Il romano fa tutto molto bene tranne la smorzata finale, che non oltrepassa la rete. Tre minuti da giocare.

8-7 Berrettini rimane rigido nel giocare il dritto: la palla termina in rete.

Berrettini gioca la carta del “vincente x3”.

8-6 Altro errore di misura del francese.

7-6 Sbaglia Gasquet: Berrettini va avanti nel punteggio.

Gasquet gioca la carta dello steal serve: servirà per altre due volte.

6-6 Berrettini stecca la risposta di rovescio. Ancora parità.

6-5 Il romano rimane troppo indietro, il rovescio non supera la rete.

6-4 Ottima seconda di servizio di Berrettini.

5-4 Il back del francese termina in rete.

4-4 Ace Gasquet.

4-3 Lungo il dritto di Berrettini.

4-2 Il dritto di Gasquet non oltrepassa la rete.

3-2 Doppio fallo di Berrettini.

3-1 Il numero 1 d’Italia spinge ancora benissimo con il dritto, Gasquet deve cedere il passo.

2-1 Bel dritto lungolinea di Berrettini!

1-1 Qui gioca benissimo il romano, che chiude con una palla corta dopo essersi aperto magistralmente il campo.

0-1 Berrettini stecca con il dritto, il primo punto è di Gasquet.

INIZIO MATCH

18.29 I due tennisti sono pronti ad entrare sul terreno di gioco.

18.26 L’unico precedente tra i due risale agli US Open 2019: era il primo turno e Berrettini vinse in quattro set.

18.23 Ricordiamo che l’UTS si sta svolgendo a Sophia-Antipolis (nei pressi di Nizza), dove è ubicata l’accademia di Mouratoglou. E’ di fatto un esperimento per uno sport che prende le mosse dal tennis ma al quale vengono applicate regole totalmente nuove: quattro tempi da 10′ ciascuno, punti nel normale ordine numerico al posto dei canonici ’15’ e carte speciali da usare al momento opportuno sono gli ingredienti principali della dibattuta ricetta del coach greco-francese.

18.20 Ottimo anche il percorso di Richard Gasquet: il francese, numero 50 del mondo, ha superato David Goffin (3-2), Dominic Thiem (3-1) e Dustin Brown (4-0), mentre l’unica sconfitta è stata contro Stefanos Tsitsipas al sudden death.

18.17 Finora il cammino di Berrettini nel rivoluzionario torneo organizzato da Patrick Mouratoglou è stato pienamente positivo: il numero 8 del ranking ATP ha sconfitto Dustin Brown (3-1), David Goffin (3-1) e Benoit Paire (4-0), mentre è stato messo ko solamente da Feliciano Lopez (0-4).

18.14 Si è appena concluso il match tra Popyrin e Paire: l’australiano si è aggiudicato anche il quarto set e ha chiuso dunque sul 4-0.

18.11 È una sfida al vertice dell’Ultimate Tennis Showdown: Berrettini e Gasquet condividono infatti la vetta della classifica insieme a Stefanos Tsitsipas con il record di 3-1.

18.08 La partita comincerà al termine dell’incontro tra Alexei Popyrin e Benoit Paire: i due stanno disputando l’ultimo quarto di gioco, con l’australiano avanti per 3-0.

18.05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Richard Gasquet, incontro valevole per la quinta giornata dell’Ultimate Tennis Showdown 2020.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Richard Gasquet, incontro valevole per la quinta giornata dell’Ultimate Tennis Showdown 2020. Il rivoluzionario torneo di esibizione studiato da Patrick Mouratoglou sta proseguendo ad ampie falcate verso la finalissima, per cui i risultati diventano sempre più importanti per guadagnare un buon piazzamento in classifica.

L’UTS, che si sta svolgendo a Sophia-Antipolis (nei pressi di Nizza), dove è ubicata l’accademia del coach greco-francese, è di fatto un esperimento per uno sport che prende le mosse dal tennis ma al quale vengono applicate regole totalmente nuove: quattro tempi da 10′ ciascuno, punti nel normale ordine numerico al posto dei canonici ’15’ e carte speciali da usare al momento opportuno sono gli ingredienti principali della dibattuta ricetta di Mouratoglou. Matteo Berrettini si è adattato molto bene a questa formula, come dimostrano i risultati ottenuti nelle prime quattro partite: tre convincenti vittorie e una sola sconfitta, rimediata contro Feliciano Lopez. Il romano sembra aver lasciato alle spalle i problemi fisici che lo avevano afflitto tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 e spera ora di continuare lungo questa strada. 3-1 è anche il record di Richard Gasquet: il transalpino è stato sconfitto soltanto da Stefanos Tsitsipas, peraltro al sudden death, e sabato scorso ha sconfitto anche Dominic Thiem.

Il match sarà il terzo della giornata ed è programmato per le ore 18.30. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’incontro, con aggiornamenti in tempo reale per ogni punto giocato. Buon divertimento!

