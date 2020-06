LIVE Berrettini-Gasquet, Ultimate Tennis Showdown 2020 in DIRETTA: match cruciale verso la fase finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GASQUET

Il programma dell’incontro – La presentazione delle partite odierne (27 giugno)

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TSITSIPAS-FELICIANO LOPEZ DALLE 21.00 (SABATO 27 GIUGNO)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Richard Gasquet, incontro valevole per la quinta giornata dell’Ultimate Tennis Showdown 2020. Il rivoluzionario torneo di esibizione studiato da Patrick Mouratoglou sta proseguendo ad ampie falcate verso la finalissima, per cui i risultati diventano sempre più importanti per guadagnare un buon piazzamento in classifica.

L’UTS, che si sta svolgendo a Sophia-Antipolis (nei pressi di Nizza), dove è ubicata l’accademia del coach greco-francese, è di fatto un esperimento per uno sport che prende le mosse dal tennis ma al quale vengono applicate regole totalmente nuove: quattro tempi da 10′ ciascuno, punti nel normale ordine numerico al posto dei canonici ’15’ e carte speciali da usare al momento opportuno sono gli ingredienti principali della dibattuta ricetta di Mouratoglou. Matteo Berrettini si è adattato molto bene a questa formula, come dimostrano i risultati ottenuti nelle prime quattro partite: tre convincenti vittorie e una sola sconfitta, rimediata contro Feliciano Lopez. Il romano sembra aver lasciato alle spalle i problemi fisici che lo avevano afflitto tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 e spera ora di continuare lungo questa strada. 3-1 è anche il record di Richard Gasquet: il transalpino è stato sconfitto soltanto da Stefanos Tsitsipas, peraltro al sudden death, e sabato scorso ha sconfitto anche Dominic Thiem.

Il match sarà il terzo della giornata ed è programmato per le ore 18.30. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’incontro, con aggiornamenti in tempo reale per ogni punto giocato. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS