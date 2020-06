Berrettini-Thiem, Ultimate Tennis Showdown 2020: programma, orario e tv 28 giugno

Weekend importante per Matteo Berrettini all’Ultimate Tennis Showdown 2020, il torneo ad esibizione organizzato da Patrick Mouratoglou nella sua accademia a Nizza. Per il tennista romano ci sarà prima l’impegno di sabato contro Richard Gasquet e poi domenica invece è in programma la sfida con l’austriaco Dominic Thiem.

Berrettini va a caccia di due vittorie che gli permetterebbero di restare in testa alla classifica nell’UTS 2020. Quello con Gasquet è un vero e proprio scontro diretto, ma è sicuramente molto affascinante il match con Dominic Thiem. L’austriaco non si è praticamente mai fermato dopo la ripresa della stagione, tra campionati nazionali, Adria Tour e UTS. Lo scorso weekend ha esordito con una sconfitta contro Gasquet ed una vittoria contro Tsitsipas, mentre Matteo ha perso con Feliciano Lopez e poi ha superato Benoit Paire.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario del match tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem. Il match sarà visibile in diretta televisiva su Eurosport 1, diretta streaming su Eurosport Player (Eurosport è visibile anche su DAZN), DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA BERRETTINI-THIEM

DOMENICA 28 GIUGNO

ore 17.15 Matteo Berrettini-Dominic Thiem

BERRETTINI-THIEM: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport 1

Diretta streaming su Eurosport Player.

Diretta streaming su UTS Live.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

