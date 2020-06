LIVE Atalanta-Sassuolo 4-1, Serie A 2020 in DIRETTA: bergamaschi che vincono con una prova maiuscola!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

21.26 Si chiude qui il match. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.

21.25 Una splendida Atalanta torna in Serie A con tre punti e quattro gol.

94′ FINISCE QUI IL MATCH! ATALANTA BATTE SASSUOLO 4-1! NERAZZURRI CHE TORNANO AL MEGLIO!

93′ Davvero una punizione impeccabile per il marocchino che supera la barriera e non lascia scampo a Gollini. Il Sassuolo cercava il gol della bandiera e l’ha trovato. Senza un Gollini così le reti potevano essere minimo 3.

92′ Calcia la punizione dai 20 metri in posizione centrale Bourabia e centra la rete!!!!!!!!!!!! CHE GOLLLLLLLLLL!!!!!!!! 4-1

91′ Atalanta che spinge ancora con Muriel, il colombiano mette a sedere due avversari, poi serve Malinovskyi a rimorchi, ma l’ucraino sparacchia malamente a lato. Riparte il Sassuolo, steso Caputo, giallo per Toloi.

90′ Iniziano i 4 minuti di recupero. Chiffi, forse, poteva evitare questo prolungamento sul 4-0…

89′ Conclusione di Muldur che, dopo essersi accentrato, ci prova di sinistro. Palla a lato.

88′ Ultimo cambio nell’Atalanta, fuori Gomez dentro Colley.

87′ Tempo di bilanci ormai. Atalanta che, come detto, vince ancora e vola a quota 51 punti in classifica. Sassuolo che rimane a metà classifica a 32.

86′ Bellissimo uno-due Pasalic-Malinovskyi, il croato va alla conclusione ma la difesa emiliana chiude. Cambio nell’Atalanta come anticipato.

85′ Ci prova ancora Castagne, chiude Consigli in due tempi. Atalanta che sta per mandare in campo anche Toloi al posto di Djimsiti.

84′ Ritmi davvero blandi in questo finale di match. Squadre che pensano già ai prossimi impegni.

83′ Cartellino giallo per Muriel che stende Muldur.

82′ Bella ripartenza del Sassuolo, Caputo si lancia, si accentra e gira in mezzo per Hasalin che, di testa, manda la palla larga sul secondo palo.

81′ Match che ormai non ha più nulla da dire. Sassuolo che cerca di portarsi in avanti, mentre l’Atalanta è pronta a colpire in ogni occasione.

80′ L’Atalanta con i suoi 74 gol in 26 match centra la sesta migliore prestazione balistica della storia della Serie A. Muriel prova subito a ritoccare il dato con un bel tiro secco, Consigli c’è!

79′ Cambio nel Sassuolo, fuori Locatelli dentro Obiang.

78′ Castagne crossa dalla sinistra, stacca Pasalic in area, palla di poco alta sulla traversa.

77′ Kyriakopoulos calcia in porta ma troppo debole e centrale per impensierire il super-Gollini di questa sera

76′ Cartellino giallo per Djimsiti per una fallo sulla fascia sinistra.

75′ Squadre stravolte dai cambi. Il Sassuolo proverà ad addolcire un ko davvero netto in questo momento, mentre i padroni di casa non dovranno fare altro che gestire la situazione.

74′ Cartellino rosso per Gasperini! Il tecnico bergamasco viene espulso da Chiffi, Probabilmente una protesta troppo vigorosa.

73′ Chiffi decide che non è rigore. Palomino ha rischiato grosso perchè, essendo diffidato, avrebbe saltato il match con la Lazio di mercoledì in caso di ammonizione.

72′ Con questo successo che sta maturando, l’Atalanta si porta a +6 sulla Roma. Con il vantaggio nello scontro diretto si porta quindi a 7 punti di vantaggio. Sul Napoli sono 12. Intanto Chiffi va al VAR! Si rivede la spallata su Defrel.

71′ TRIPLO CAMBIO PER L’ATALANTA. Entra Castagne per Gosens, Zapata per Muriel e Malinovskyi per Freuler. Nel SASSUOLO Fuori Marlon per Magnani,

70′ Defrel che occasione! Bella palla di Caputo che oggi è stato molto meglio dal lato del rifinitore, il francese si infila in area e punta Gollini, spallata di Palomino che fa volare a terra l’ex Cesena. Che rischio!

69′ Tredicesimo gol in campionato per Zapata che raggiunge Muriel, a 15 rimane Ilicic.

68′ Calcio di punizione dalla fascia sinistra. Gomez pennella in area, il colombiano è completamente solo e di testa mette sul secondo palo a Consigli battuto.

67′ DUVAN ZAPATAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! 4-0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

🤙🏿 Tutta la potenza di Duván! Incornata vincente sul cross del #PapuGomez!

🤙🏿 All Duván’s strength!! He scores a header on Papu Gomez’s goal!#GoAtalantaGo https://t.co/HHIgusUz0S — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 21, 2020



66′ Gasperini in panchina sta particolarmente strigliando i suoi per le occasioni concesse. Il tecnico vuole utilizzare questi minuti per migliorare in fase difensiva.

65′ Cartellino giallo per Marlon. Il brasiliano si fa saltare netto da Zapata e decide di stenderlo. Ammonizione inevitabile.

64′ Notevole la condizione messa in mostra dai nerazzurri che, dopo tre mesi di stop, sembrano tornati da dove avevano lasciato a marzo!

63′ Gioco più spezzettato in questo secondo tempo. Errori in aumento e intensità in calo.

62′ In questo momento il ritmo sembra essersi abbassato, la stanchezza inizia a farsi sentire. Attendiamo le prime mosse di Gasperini.

61′ CAMBI NEL SASSUOLO. Fuori Berardi per Djuricic e Boga per Haraslin.

60′ Bella trama dei neroverdi con Caputo che gira per Berardi largo e imbeccata per Muldur, ma palla troppo lunga che Gollini fa sua.

59′ La partita rimane decisamente gradevole con occasioni da ambo le parti. Atalanta che ora cerca di gestire un minimo ritmo e pallone.

58′ Sassuolo che, numeri alla mano, avrebbe potuto segnare al meno un paio di gol, ma si è sempre dovuto fermare davanti a un Gollini spettacolare!

57′ Lancio lungo per il francese che taglia la difesa, punta Gollini e lo salta, il suo tiro, tuttavia, centra la spalla del portiere e sfiora la traversa per un soffio. Dal corner nulla di fatto.

56′ DEFREL VICINISSIMO AL GOL, MA CHE GOLLINI!!!!!!!!!!!

55′ Vedremo quando Gasperini inizierà la girandola dei cambi per dare un minimo di riposo ai suoi giocatori che, fino ad ora, stanno correndo come se nulla fosse.

54′ Bel lancio lungo per Caputo, Caldara entra in scivolata all’ultimo e salva una occasione molto pericolosa.

53′ Il Sassuolo vuole provare a segnare almeno un gol, mentre l’Atalanta continua a concedere, ma ogni volta che va in attacco rischia di segnare.

52′ Ancora una chiusura del Sassuolo su un cross pericoloso di Hateboer! I nerazzurri attaccano sempre in 5-6 e fanno letteralmente quello che vogliono

51′ ANCORA GOSENS! Il tedesco riceve palla da Pasalic sulla sinistra, controlla e va in diagonale, Marlon salva Consigli.

50′ CAPUTO VICINO AL GOL! Defrel vola sulla fascia sinistra, crossa preciso in mezzo e Caputo prima, e Berardi poi, si buttano in scivolata, palla fuori di un soffio!

49′ Ogni volta che il Sassuolo perde palla a centrocampo rischia ripartenze pericolosissime dell’Atalanta, questa volta Pasalic non controlla bene e permette agli emiliani di tornare.

48′ Ci prova Boga sul lato corto di sinistra, ma un raddoppio lo ferma. Sassuolo in possesso palla prolungato

47′ Sassuolo che prova ad orchestrare una azione sulla fascia destra, ma Atalanta che chiude senza patemi.

46′ Ha preso il via la ripresa ma gioco fermo, Djimsiti ha un problema ad un occhio. Si ricomincia ora!

20.37 SI PARTE! INIZIA IL SECONDO TEMPO DI ATALANTA-SASSUOLO!

20.36 CAMBIO NEL SASSUOLO. Fuori Toljan, non al meglio e dentro Muldur.

20.35 Squadre che stanno per tornare in campo. Vedremo se ci saranno già i primi cambi

20.30 Una statistica davvero impressionante per capire meglio come sia efficace l’attacco della squadra di Gasperini…

3 – Tra 2018/19 e 2019/20 l’#Atalanta ha segnato almeno 3 gol in 26 partite di campionato, almeno 5 più di ogni altra squadra italiana in Serie A nel periodo. Paradiso.#AtalantaSassuolo pic.twitter.com/5TGaCz4QfH — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 21, 2020



20.25 A questo punto non ci rimane che aspettare il secondo tempo. Tra poco si tornerà in campo a Bergamo!

#AtalantaSassuolo | 3-0 | HALF-TIME 🔥 Chiudiamo in vantaggio un ottimo primo tempo!

🔥 We lead at the end of an excellent first half!#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/8CE2U4sptZ — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 21, 2020



20.22 Per il Sassuolo le occasioni non sono mancate, ma è sempre trovato un ottimo Gollini davanti. Il portiere nerazzurro è stato impeccabile in diverse occasioni.

20.20 Squadra che vanno negli spogliatoi con un punteggio pesante che, anzi, poteva essere ancor più ampio. Dopo 10 minuti iniziali nei quali gli emiliani si sono fatti preferire, è stato un monologo bergamasco. Reti di Djimsiti, Zapata e autorete Bourabia.

48′ Si chiude qui il primo tempo. ATALANTA 3 – SASSUOLO 0!

47′ Cartellino giallo anche per Peluso che entra duro su Gomez girato di spalle.

47′ ANCORA GOLLINI DECISIVO! Caputo riceve in area e prova a trafiggere il portiere bergamasco che, ancora una volta, è attento e esce bene!

46′ Siamo nel primo dei 3 minuti di recupero concessi. Palla per l’Atalanta in attacco, ma perso da Gomez. Sassuolo che prova a ripartire.

45′ BERARDI VICINO AL GOL! Caputo apre per il fantasista accorrente sulla destra che controlla, avanza e spara in porta. Gollini ancora una volta è impeccabile e chiude!

44′ Al momento l’Atalanta è a quota 73 gol segnati. Al secondo posto la Lazio con 60. Se non è una macchina da gol questa…

43′ Ci avviamo verso la fine della prima frazione. Nerazzurri che continuano a giocare come se nulla fosse. Impressionante la ripartenza della squadra di Gasperini!

42′ Cartellino giallo per Pasalic che commette fallo a centrocampo su Kyriakopoulos.

41′ ATALANTA VICINA AL POKER!!! Gosens, nettamente il migliore in campo, sfonda ancora e mette in mezzo, Zapata salta Marlon, calcia in scivolata ma la palla è fuori.

40′ In precedenza Gosens aveva sfondato sulla sinistra, aveva messo in mezzo per Zapata che di testa aveva colpito la traversa, la palla era poi finita sui piedi di Gosens che aveva ribadito in rete, ma partendo da posizione di fuorigioco.

39′ Andiamo con ordine. Il gol dell’Atalanta è in realtà un autogol di Bourabia su cross di Zapata. Il marocchino si trova nel posto sbagliato e supera Consigli.

38′ Ancora una azione per i padroni di casa ed è GOOLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!! 3-0 ATALANTA!!!!!!!!!!!!!!!!

37′ TRAVERSA DI ZAPATA, POI GOL ANNULLATO ALL’ATALANTA!

36′ Ancora Atalanta! Caldara lancia Gomez sulla destra. Il Papu si accentra e prova il cross per Zapata che arriva con un attimo di ritardo.

35′ Boga subisce l’ennesimo fallo, ma sempre molto lontano dalla porta. Il fatto che le punte siano 4 costringe l’ivoriano ad arretrare forse un po’ troppo

34′ Atalanta che prova ancora ad attaccare, palla recuperata dal Sassuolo che lancia Berardi, il capitano salta Djimsiti, poi entra in area, prova a evitare Palomino, ma Caldara torna e lo chiude

33′ Attenzione! Silent check! Si controlla la posizione di Gosens! GOL VALIDO! 2-0 ATALANTA

32′ Freuler apre sulla sinistra per Gosens che, come sempre, straripa e mette in mezzo, sulla palla arriva Zapata come un falco e di testa supera Consigli. Raddoppio meritatissimo!

31′ ZAPATAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! ORA IL RADDOPPIO è BUONO!!!!!!!!!!!! 2-0!!!!!!!!!!

30′ Ancora un lancio lungo per Boga dalla difesa, palla direttamente fuori. Se gli emiliani non cambiano canovaccio rischiano davvero di sparire dal campo!

29′ La squadra di Gasperini sta davvero dominando ora. Ogni azione arriva in area e costruisce un rischio per il Sassuolo che, per come è messo in campo, è davvero in difficoltà quando deve difendere.

28′ GOMEZ!!!!!!!!! Atalanta ad un passo dal raddoppio!! Palla che arriva all’argentino al limite dell’area, stop e tiro che sfiora il secondo palo davvero per questione di millimetri!

27′ Atalanta di nuovo in avanti, e vicina al raddoppio!!!!!!!!!! Hateboer sfonda sulla destra, attende Zapata in mezzo, lo serve, ma Marlon in scivolata lo ostacola e evita un facile tap-in!

26′ Le 4 punte del Sassuolo più Locatelli e Bourabia in mezzo al campo rendono i neroverdi costretti ad attaccare, le trame ci sono, manca solo l’ultimo guizzo sotto porta.

25′ Boga conquista una punizione nella propria tre quarti, respira un po’ la squadra di De Zerbi che prova a scuotersi dopo lo svantaggio.

24′ Nonostante la beffa i padroni di casa si sono rimessi a macinare gioco. Il buon inizio del Sassuolo appare davvero lontano ora…

23′ Dopo l’ennesimo replay la decisione appare davvero strana. Gosens ha il braccio attaccato al corpo e la palla lo colpisce sotto la spalla. Sembrava davvero un gol da accordare…

22′ Decisione non semplice per Chiffi. Gosens aveva il braccio attaccato al corpo ed è stato colpito da distanza ravvicinata, ma la palla lo ha colpito sul gomito e ha indirizzato la traiettoria. Si rimane sull’1-0!

21′ Chiffi va al VAR a controllare se Gosens ha toccato la palla con il volto o con il braccio sul cross di Zapata! GOL ANNULLATO!!!!!!!!!!

20′ Atalanta padrona del campo ora! Gosens se ne va sull’out di sinistra, appoggia in mezzo a Zapata che crossa, deviazione di un giocatore dell’Atalanta che accomoda il pallone per Gomez che, tutto solo davanti a Consigli, tocca sul secondo palo. Occhio al VAR però!

19′ RADDOPPIO IMMEDIATO DELL’ATALANTA!!!!!!!!!!!! GOMEZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!!! 2-0!!!!!!!!!!!!!!

18′ Ci pensa quindi Djimsiti a segnare il primo gol dell’Atalanta in questa ripartenza!

17′ Dal corner, la palla arriva lunga sul secondo palo per Caldara che, di testa, la rimette in mezzo. Arriva Djimsiti in anticipo su un diretto concorrente e, con un tocco di destro, infila la palla all’angolino basso.

16′ VANTAGGIO DELL’ATALANTA!!! DJIMSITI LA SBLOCCA!!! 1-0!!

15′ Ancora un cross di De Roon dalla destra, chiude Marlon in angolo. Atalanta che inizia a girare!

14′ Zapata vicino al gol!! Marlon perde malamente palla al limite dell’area, il colombiano entra in area, si allunga la sfera e Consigli riesce a chiudere, la palla schizza verso la porta, ma ormai la difesa può spazzare

13′ L’Atalanta ora prova a crescere! Cross di Gomez dalla destra, irrompe Zapata che, di testa, colpisce sopra la traversa.

12′ Caputo viene incontro, Defrel scatta nello spazio e Locatelli prova a lanciarlo, deve uscire Gollini ai 20 metri per salvare l’azione. Sassuolo davvero pericoloso!

11′ Da qualche minuto l’Atalanta ha alzato il proprio baricentro ma non è stata ancora in grado di rendersi pericolosa

10′ Primo cartellino giallo del match. Bourabia perde palla, Gosens ne approfitta e se ne va, allora Toljan stende il suo connazionale..

9′ Si vede finalmente la squadra di casa. Palla per Zapata che prova lo scatto sulla sinistra, arriva fino in fondo e mette in mezzo. Tutto troppo facile per Consigli.

8′ Ancora Sassuolo! Toljan sfonda dalla destra e mette in mezzo, Palomino chiude prima che la palla arrivi a Caputo, ma i neroverdi stanno dominando!

7′ Sembra proprio che il Sassuolo abbia impattato meglio con il match, Atalanta ancora in fase di assestamento e l’assenza di Ilicic, ovviamente, non aiuta…

6′ Caputo! Ancora una grande chance per gli emiliani! L’attaccante viene lanciato solo davanti a Gollini che, ancora una volta si supera e chiude tutto. Anche in questo caso era fuorigioco, ma che rischi per i padroni di casa!

5′ Boga! Servito in profondità l’attaccante si trova davanti a Gollini, prova il tiro ma il portiere chiude bene. Si alza la bandierina, era comunque fuorigioco!

4′ Nulla di fatto dal corner, ma la palla è sempre tra i piedi della squadra di De Zerbi che è partita davvero bene.

3′ Bella azione del Sassuolo! Berardi semina il panico sul fronte destro, salta anche Palomino, gira la palla in mezzo a Defrel che calcia, ma Caldara chiude in angolo.

2′ Subito un grande guizzo di Boga sull’out di sinistra. L’ivoriano viene pressato ma salta due avversari. Prova l’accelerazione ma si trascina la palla in fallo laterale.

1′ Il primo pallone lo gestisce l’Atalanta che attacca da sinistra verso destra. Campo con una fascia di sole sull’out di sinistra che potrebbe dare fastidio

SI PARTE! DOPO UNA ENORME COMMOZIONE INIZIA ATALANTA-SASSUOLO! CHE IL CALCIO TORNI A ESSERE IL PROTAGONISTA DOPO UN PERIODO COSì DURO!

19.30 Inizia il minuto di silenzio, squadre in cerchio, con il sottofondo della canzone “Rinascerò” del bergamasco doc Roby Facchinetti.

19.29 Squadre schierate in mezzo al campo, pronte per lo scambio di gagliardetti tra i capitani e, ovviamente, il minuto di raccoglimento dedicato alle vittime del coronavirus.

19.28 La formazione dei padroni di casa che, invece, sono in campo con la classica maglia nerazzurra.

19.27 Le due squadre stanno facendo il loro ingresso, scaglionato, sul rettangolo verde del Gewiss Stadium.

19.26 La formazione del Sassuolo che stasera giocherà con la maglia bianco-verde con strisce orizzontali.

19.25 C’è grande curiosità per capire come tornerà in campo la Dea. Prima dello stop era una formazione “on fire” con Ilicic a livelli stellari e Zapata finalmente al 100% dopo il lungo stop. Sappiamo che le squadre di Gasperini hanno sempre bisogno di un po’ di tempo per ingranare. Sarà così anche post lock-down?

19.24 L’Atalanta dovrà fare molta attenzione alla voglia di attaccare dei nero-verdi che sanno fare male ma, dall’altro canto, dovranno tenere bene ad occhio le punte orobiche che, come si è visto, sanno essere dominanti anche in Champions League. Senza Ilicic molto dipenderà da Gomez che quest’anno si è trasformato in un grande costrutto di gioco offensivo.

19.22 Gli emiliani prima della pausa forzata stavano attraversando un ottimo momento con 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 uscite. L’ultimo match fu un netto 3-0 sul Brescia, ma non va dimenticato il 4-2 rifilato alla Roma con Boga, Caputo e Berardi incontenibili.

19.20 10 minuti e si parte!

19.18 Il Sassuolo invece si trova all’undicesimo posto della graduatoria con 32 punti (+7 sulla zona retrocessione) con 9 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte.

19.16 Gli orobici sono al quarto posto della classifica con 48 punti con 14 vittorie, 6 pareggi e 5 ko (+3 sulla Roma quinta, anzi +4 visto il vantaggio nello scontro diretto) con 70 reti segnate (nettamente il miglior attacco della Serie A, +10 sulla Lazio) e 34 subiti.

19.14 L’Atalanta prima dello stop per il lock.down era reduce da una striscia sontuosa con 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 uscite, tra le quali il clamoroso successo per 7-0 in casa del Torino.

19.12 Con questo match di recupero entrambe le squadre torneranno a parità di partite con le altre rivali della Serie A. Rimarranno solamente Inter e Sampdoria che saranno in campo questa sera alle ore 21.45. Da domani, invece, scatterà il 27mo turno e il campionato tornerà in scena in maniera ufficiale.

19.10 Venti minuti al via del match!

19.08 I neroverdi di mister De Zerbi durante la ricognizione sul campo del Gewiss Stadium

19.06 19.06 Tegola per i nerazzurri, mancherà Josip Ilicic che, prima della pausa forzata era uno dei giocatori più in forma e determinanti di tutta Europa. Nel Sassuolo gioca Defrel in avanti con Caputo e Boga ma Berardi è a sostegno in un 4-2-3-1 d’attacco.

19.04 Dopo 127 giorni torna in campo la Dea sul proprio terreno di gioco. Dall’altra parte troverà un Sassuolo che cercherà di mettere i bastoni tra le ruote all’undici di mister Gasperini

19.02 Per la città di Bergamo si tratta di una giornata davvero particolare. Dopo mesi tremendi, con migliaia di morti per colpa del coronavirus, si torna lentamente alla normalità con la prima partita dei nerazzurri dopo il lock-down

19.00 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo! Tra 30 minuti esatti andrà in scena il recupero del venticinquesimo turno tra Atalanta e Sassuolo

18.35 La formazione dell’Atalanta: (3-4-2-1) Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata.

18.30 La formazione de Sassuolo: (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Caputo

Probabili formazioni Atalanta-Sassuolo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Sassuolo, match valevole come recupero del venticinquesimo turno della Serie A 2019-2020. La partita, in origine, si sarebbe dovuta disputare prima del lock-down, per cui verrà recuperata oggi, domenica 21 giugno alle ore 19.30 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Torna in campo ufficialmente la Serie A, e lo fa in uno dei luoghi più simbolici possibili. La città di Bergamo, come tutta la provincia, sono state pesantemente colpite dall’emergenza sanitaria globale e sicuramente i nerazzurri vorranno vincere per dedicare i tre punti al proprio popolo. Dall’altra parte, invece, vedremo in azione il Sassuolo che, prima dello stop del campionato, aveva schiantato il Brescia con una prestazione maiuscola.

L’Atalanta al momento si trova in quarta posizione di classifica con 48 punti e 3 lunghezze di vantaggio sulla Roma, prima diretta concorrente per la zona Champions League. In caso di vittoria la formazione allenata da mister Gasperini non solo allungherebbe sui giallorossi ma, anche, sul Napoli, che si ritroverebbe a 12 punti. Il Sassuolo, invece, veleggia in undicesima posizione con 32 punti, ben 7 di vantaggio sulla zona retrocessione. In caso di risultato positivo, quindi, la questione salvezza sarebbe quasi risolta.

I padroni di casa scenderanno in campo con il canonico 3-4-1-2 con Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Ilicic e Duvanz Zapata, mentre il Sassuolo risponderà con il suo solito 4-2-3-1 con Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga e Caputo.

Atalanta-Sassuolo vedrà il proprio fischio d’inizio alle ore 19.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo del ritorno in campo della Serie A dopo la pandemia.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse