Calcio femminile, i Mondiali 2023 si svolgeranno in Australia e Nuova Zelanda

Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport“, la FIFA ha annunciato l’assegnazione dei Mondiali 2023 di calcio femminile: la votazione che si è tenuta nella giornata di ieri ha premiato la candidatura congiunta di Australia e Nuova Zelanda, Paesi che ospiteranno per la prima volta la manifestazione iridata.

E’ anche la prima volta che i Mondiali verranno organizzati da due Paesi insieme: Australia e Nuova Zelanda hanno ottenuto 22 voti su 35 al primo scrutinio, contro i 13 della Colombia. Nel 2023, sempre per la prima volta, la rassegna iridata di calcio femminile vedrà al via 32 squadre contro le 24 viste in Francia nel 2019.

Così il presidente della FIFA, Gianni Infantino: “Il calcio femminile è di cruciale importanza per la FIFA. Il Consiglio ha deciso di investire un miliardo di dollari nei prossimi quattro anni nello sviluppo del calcio femminile. Abbiamo assistito allo spettacolo fantastico dei Mondiali dell’anno scorso in Francia, portando il calcio femminile a un livello mondiale. Vogliamo continuare così“.

Foto: LaPresse