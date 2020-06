Calendario Serie A, orari partite di oggi (26 giugno): programma, tv, streaming SKY e DAZN

La ventottesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, la nona di ritorno, scatterà oggi, venerdì 26 giugno. Si inizia con la gara odierna delle 21.45, tra Juventus e Lecce. I padroni di casa sono al primo posto a +4 sulla Lazio, mentre i salentini sono in piena lotta per non retrocedere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario dell’unica partita odierna della ventottesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. L’incontro tra Juventus e Lecce sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, ed in diretta streaming su Sky Go. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della partita.

PROGRAMMA SERIE A 26 GIUGNO

28a giornata

26 giugno, ore 21.45

Juventus-Lecce

Diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Diretta streaming su Sky Go

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse