Calcio, Serie A 2020: Juventus a caccia del successo in casa col Lecce per volare a +7 sulla Lazio

Dopo un solo giorno di pausa si riaccendono questa sera i riflettori sul campionato della Serie A 2019-2020 di calcio con l’anticipo della 28ma giornata tra Juventus e Lecce, di scena sul terreno di gioco di un Allianz Stadium di Torino ancora a porte chiuse a causa delle restrizioni anti-Covid 19. I bianconeri sono sulla carta favoritissimi per centrare il successo e per volare di conseguenza momentaneamente a +7 sulla Lazio in vetta alla classifica (i biancocelesti giocheranno con la Fiorentina domenica), ma dovranno fare molta attenzione a non distrarsi contro una squadra affamata e propositiva, che non ha paura di giocare a testa alta anche contro le big.

La Vecchia Signora, inoltre, dovrà fare i conti con alcune assenze abbastanza pesanti che costringeranno Maurizio Sarri ad adottare delle soluzioni estreme come per esempio schierare Matuidi nel ruolo di terzino sinistro dal primo minuto. Di fatto i campioni d’Italia in questo momento non hanno a disposizione terzini di ruolo a causa della squalifica di Danilo (espulso a Bologna) e dei problemi fisici di De Sciglio e Alex Sandro, anche se Cuadrado viene ormai impiegato con continuità sull’out di destra nella difesa a 4 nonostante la sua predisposizione offensiva. Davanti dovrebbe tornare disponibile finalmente Higuain, destinato comunque alla panchina, mentre sono confermatissimi Dybala e Cristiano Ronaldo nel tridente d’attacco insieme a Douglas Costa o Bernardeschi (in alternativa Ramsey da trequartista). Juventus che vanta una tradizione molto positiva nei precedenti, con all’attivo 19 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte contro i pugliesi in Serie A, anche se le ultime due sfide sono terminate in pareggio.

Situazione abbastanza difficile dal punto di vista delle assenze anche in casa Lecce, con Fabio Liverani che dovrà fare a meno per infortunio di Dell’Orco, Deiola, Majer, Farias e Lapadula nella trasferta di Torino. I salentini sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato (due prima della sosta, poi una con il Milan alla ripresa) in cui hanno subito complessivamente 15 gol, a testimonianza di una fase difensiva in grandissima difficoltà contro avversari di medio-alta qualità nonostante i coraggiosi tentativi di fare la partita senza buttare la palla e cercando di costruire gioco dal basso. Questo approccio però non ha pagato nelle ultime uscite, perciò sarà interessante capire se il tecnico romano sarà disposto a fare un passo indietro almeno contro la Juventus oppure se continuerà a dare questa impronta alla squadra nonostante una classifica sempre più preoccupante. Il Lecce, a 11 partite dalla fine, è in zona retrocessione, ma è a pari punti con il Genoa quartultimo (virtualmente salvo in virtù della differenza reti), a -1 dalla Sampdoria e a -3 dall’Udinese, quindi di fatto la lotta salvezza è ancora apertissima.

