Orari partite Serie A calcio oggi (2 febbraio): tv, streaming, calendario, programma DAZN e Sky

Nuova domenica di partite nella Serie A di calcio 2020, che vedrà quest’oggi disputarsi ben sei gare, valide per la ventiduesima giornata del massimo campionato del Bel Paese, in un programma aperto come di consueto dal lunch match delle ore 12.30 tra Juventus e Fiorentina, che rinnoveranno la propria rivalità in diretta su DAZN, con l’emittente online che curerà anche Atalanta-Genoa delle 15.00.

Contemporaneamente, Milan e Verona si daranno battaglia su Sky Sport Serie A, mentre il match tra Lazio e SPAL sarà disponibile su Sky Sport 253. Alle 18.00 si tornerà su Sky Sport Serie A, che avrà l’esclusiva su Lecce-Torino, ma anche sul posticipo delle 20.45 tra Udinese ed Inter.

Il programma completo :

2/2 12.30 Juventus-Fiorentina DAZN 2/2 15.00 Atalanta-Genoa DAZN 2/2 15.00 Lazio-SPAL Sky 2/2 15.00 Milan-Verona Sky 2/2 18.00 Lecce-Torino Sky 2/2 20.45 Udinese-Inter Sky

