Sanremo 2020 stasera in tv: orari uscita cantanti, programma, vallette, super ospiti del Festival (5 febbraio)

Dopo il debutto di ieri sera, va in scena questa sera dalle 20.40 in diretta su Raiuno e con la Diretta scritta di OA Sport e OA Plus la seconda puntata dell’edizione numero 70 del Festival di Sanremo. Tante emozioni attendono ancora coloro che si metteranno davanti alla Tv per seguire la kermesse canora, che oggi vedrà salire sul palco i restanti 4 artisti della sezione Giovani e 12 cantanti/gruppi della sezione Big, oltre che a numerosi ospiti attesissimi.

Dalle 20.40 entreranno in gara con il terzo e l’ultimo quarto di finale, i restanti 4 artisti della categoria Giovani: Marco Sentieri – Billy Blu. Fasma – Per sentirmi vivo. Matteo Faustini – Nel bene e nel male. Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio

A seguire ascolteremo per la prima volta gli inediti degli ultimi 12 Big in gara:

Tosca – Ho amato tutto

Piero Pelù – Gigante

Rancore – Eden

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Levante – Tikibombom

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Giordana Angi – Come mia madre

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Francesco Gabbani – Viceversa

Junior Cally – No grazie

Alla conduzione questa sera Amadeus avrà una nutrita e attesa compagnia femminile, con le co-presentatrici che passano dalle due di ieri alle tre di oggi. Sul palco saliranno infatti le giornaliste del Tg 1 Emma D’Aquino, Laura Chimenti e, dulcis in fundo, e la sempreverde, a dispetto dell’anagrafe, Sabrina Salerno.

Oltre Fiorello e Tiziano Ferro, che si esibiranno come ogni sera, sul palco del Festival, è atteso questa sera il ritorno dei Ricchi e Poveri in formazione originale, quella in quartetto com’era prima dell’addio burrascoso di Marina Occhiena. Il super ospite italiano sarà Zucchero, che dovrebbe presentare la sua nuova hit “Spirito nel buio” ma non sarà il solo a portare in alto la bandiera tricolore vista la presenza del cantautore partenopeo Gigi D’Alessio.

