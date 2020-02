Sanremo 2020, il programma e gli orari di stasera (5 febbraio): tutti i cantanti in gara e gli ospiti

Dopo il via di ieri, tutto pronto per la seconda serata di Sanremo 2020.

Alla conduzione questa sera Amadeus avrà una ricca compagnia femminile, con le co-presentatrici che passano dalle due di ieri alle tre di oggi. Sul palco saliranno infatti Emma D’Aquino, Laura Chimenti e, dulcis in fundo, ci sarà il ritorno della sempreverde, a dispetto dell’anagrafe, Sabrina Salerno.

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2020 prevede la seconda parte delle esibizioni di Campioni e Nuove Proposte. Se i primi 12 Big si sono esibiti nella prima serata di ieri, i restanti 12 si esibiranno oggi, e lo stesso varrà per le Nuove Proposte: 4 si sono esibite ieri, altrettante saranno sul palco dell’Ariston oggi.

Il programma della seconda serata

Non saranno solo splendide donne ad affiancare questa sera Amadeus. Come ogni sera fino a sabato, infatti, faranno capolino a sorpresa durante il Festival i due ospiti fissi Tiziano Ferro e il mattatore Fiorello.

La gara dei Campioni

Saranno i restanti 12 campioni, si diceva, a esibirsi questa sera, con le canzoni che verranno votate dalla giuria demoscopia, come nella prima serata, e verrà stilata una classifica di gradimento.

Si esibiranno nella seconda serata (in ordine alfabetico e con ordine delle uscite da definire):

Giordana Angi

Francesco Gabbani

Paolo Jannacci

Junior Cally

Elettra Lamborghini

Levante

Enrico Nigiotti

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Tosca

Michele Zarrillo

La gara delle Nuove Proposte

Anche in questo caso canteranno questa sera i 4 delle Nuove Proposte che non si sono esibiti ieri, con 2 sfide dirette da due concorrenti. Chi supera il turno si aggiunge ai 2 semifinalisti della prima serata per l’esibizione in semifinale nella quarta serata di venerdì 8 febbraio. Gli eliminati non avranno possibilità di ripescaggio. Il voto sarà ancora appannaggio della giuria demoscopica.

Si esibiranno nella seconda serata (sempre in ordine alfabetico e con ordine delle uscite da definire):

Fasma

Matteo Faustini

Gabriella Martinelli e Lula

Marco Sentieri

Gli ospiti della seconda serata

Oltre ai già citati Ferro e Fiorello, sul palco dell’Ariston è atteso questa sera il ritorno dei Ricchi e Poveri in formazione originale, quella in quartetto com’era prima dell’addio burrascoso di Marina Occhiena.

Superospite italiano sarà Zucchero, ma non sarà il solo a portare in alto la bandiera tricolore questa sera nel ruolo di ospite: è dell’ultim’ora, infatti, l’adesione del cantautore partenopeo Gigi D’Alessio.

