Sanremo 2020, i favoriti: chi vincerà la 70ma edizione del Festival? Anastasio e Alberto Urso in pole per i book-makers

Un solo, grande favorito per i bookmaker per la edizione numero 70 del Festival di Sanremo, nell’immediata vigilia della rassegna canora. Si tratta del rapper Anastasio, con la sua “Rosso di rabbia”: tutti i principali bookmaker lo pongono tra i super favoriti per la vittoria finale: Bet365 lo quota a 4.50, così come Snai, su Eurobet sale a 5, addirittura a 4 su BWin. Sarà un Festival a tutto rap (o trap) secondo gli “handicapper” delle case di scommesse. Tra i grandi favoriti, infatti, c’è anche Rancore, che lo scorso anno condivise il palco con Daniele Silvestri e per questa edizione si presenta da solo con il pezzo “Eden”. per Bet365 è fra i grandi favoriti, pagato a 8, così come su Snai, su Eurobet a 7, come su Bwin, che lo considera favorito per il premio della critica.

Non manca l’attenzione dei bookmakers per gli esponenti della tradizione, come Irene Grandi, seconda nella speciale graduatoria di Bwin a 7, terza a 6.50 su Snai, settima a 9 su Eurobet e quinta, sempre a 9 su Bwin, oppure come il prodotto di Amici, pupillo di Antonella Clerici, Alberto Urso, che fa del “bel canto”, nonostante la giovane età, il suo punto di forza: per lui solo 12 su Bwin che non crede nelle sue potenzialità, mentre le altre case di scommesse credono nella possibilità di una sua vittoria: a 6.50 (secondo) per Snai, a 7 (secondo) per Eurobet e a 13 su Bwin.

I bookmakers si sono concentrati anche sulla sezione Giovani che vede super favoriti gli Eugenio in via di Gioia che godono di un’attenzione molto particolare nel mondo giovanile. Gli Eugenio in Via di Gioia sono super favoriti e pagati a 2.75 da quasi tutti i bookmakers. L’alternativa al gruppo torinese, secondo le case di scommesse, è l’esponente romano dell’emo-trap Fasma, dato a 3.50 da Eurobet, mentre per Snai e Bwin è pagato a 2.75 come gli Eugenio in Via di Gioia.

Ecco, a oggi, le quote dei maggiori bookmakers. Non tutti gli artisti sono quotati per la vittoria del Festival di Sanremo 2020, alcuni di loro sono riuniti nella categoria “altri”.

1. Bugo e Morgan – Sincero: Bet365 31, Snai 25, Eurobet 51, Bwin 31

2. Alberto Urso – Il sole ad est Bet365 12, Snai 6.5, Eurobet 7, Bwin 13

3. Tosca – Ho amato tutto Bet365 (altro) 7, Snai 25, Eurobet (altro) 31, Bwin 26

4. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74) Bet365 (altro) 7, Snai 75, Eurobet (altro) 31, Bwin 67.

5. Piero Pelù – Gigante Bet365 76, Snai 50, Eurobet 51, Bwin 51.

6. Elodie – Andromeda Bet365 13, Snai 10, Eurobet 7, Bwin 8.

7. Le Vibrazioni – Dov’è Bet365 76, Snai 50, Eurobet 51, Bwin 51.

8. Riki – Lo sappiamo entrambi Bet365 41, Snai 50, Eurobet 51, Bwin 51.

9. Rancore – Eden Bet365 8, Snai 8, Eurobet 7, Bwin 7.

10. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare) Bet365 41, Snai 33, Eurobet 51, Bwin 51.

11. Marco Masini – Il confronto Bet365 31, Snai 25, Eurobet 41, Bwin 34.

12. Levante – Tikibombom Bet365 15, Snai 12, Eurobet 13, Bwin 13.

13. Achille Lauro – Me ne frego Bet365 10, Snai 8, Eurobet 8, Bwin 8.

14. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso Bet365 67, Snai 50, Eurobet 41, Bwin 41.

15. Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango Bet365 41, Snai 33, Eurobet 41, Bwin 41.

16. Raphael Gualazzi – Carioca 21, Snai 15, Eurobet 13, Bwin 13.

17. Giordana Angi – Come mia madre Bet365 13, Snai 12, Eurobet 11, Bwin 11.

18. Diodato – Fai rumore Bet365 8, Snai 8, Eurobet 13, Bwin 13.

19. Anastasio – Rosso di rabbia Bet365 4.5, Snai 4.5, Eurobet 5, Bwin 4.

20. Enrico Nigiotti – Baciami adesso Bet365 31, Snai 33, Eurobet 51, Bwin 34.

21. Irene Grandi – Finalmente io Bet365 7, Snai 7, Eurobet 9, Bwin 9.

22. Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr Bet365 7, Snai 10, Eurobet 7, Bwin 11.

23. Francesco Gabbani – Viceversa Bet365 13, Snai 15, Eurobet 13, Bwin 13.

24. Junior Cally – No grazie Bet365 41, Snai 33, Eurobet 36, Bwin 36.

Foto Shutterstock