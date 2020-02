Ludogorets-Inter orario e tv, Europa League 2020: programma, streaming, palinsesto

Si inizia a far sul serio nell’Europa League 2020. Da giovedì inizia la fase ad eliminazione diretta: c’è l’andata dei sedicesimi di finale. In terra bulgara va in scena la sfida tra Ludogorets ed Inter, con i nerazzurri di Antonio Conte ovviamente grandi favoriti e pronti a ipotecare il passaggio del turno, con l’obiettivo di andare molto avanti con questo cammino continentale.

Tra le due squadre non ci sono precedenti. Il Ludogorets è in testa al campionato bulgaro e tra le mura amiche, se non affrontato con il giusto impegno, può diventare un avversario ostico.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato e l’orario della sfida tra Ludogorets-Inter valida per i sedicesimi dell’Europa League. La partita sarà in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno mentre lo streaming sarà disponibile su Sky Go a partire dalle ore 18.55.

Ludogorets-Inter: orario, programma, streaming

Giovedì 20 febbraio ore 18.55

Ludogorets-Inter

Diretta tv Sky Sport Uno

Diretta streaming Sky Go

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Lapresse