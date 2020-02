Tottenham-Lipsia in tv oggi: orario, programma, streaming, formazioni

Il Tottenham di José Mourinho scende in campo stasera alle 21.00 per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il sodalizio londinese dovrà vedersela coi tedeschi del Lipsia, i quali sono riusciti a qualificarsi come testa di serie del girone G, superando la concorrenza di team più scafati a questo livello come il Lione, il Benfica e lo Zenit di San Pietroburgo.

Il Lipsia sta vivendo una stagione veramente fantastica. In campionato si trova al secondo posto ad un solo punto di distacco dal Bayern capolista, mentre ne ha tre di vantaggio sul Borussia Dortmund. Il Tottenham, semifinalista l’anno scorso, ad ogni modo, dopo un inizio difficile si è ripreso con il cambio in panchina e di recente ha battuto anche il Manchester City.

Il match verrà trasmesso in diretta TV in esclusiva su Sky Sport. Sarà, oltretutto, possibile seguirlo in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTV.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Tottenham Hotspur (4-2-3-1): Lloris; Aurier, D.Sánchez, Alderweireld, Tanganga; Winks, Ndombélé; Lucas Moura, Lo Celso, Alli; Bergwijn. All. José Mourinho

RB Lipsia (4-4-2): Gulácsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angeliño; Forsberg, Laimer, Haidara, Sabitzer; Werner, Schick. All. Julian Nagelsmann

IL PROGRAMMA DI TOTTENHAM-LIPSIA

Orario: 21.00

Diretta TV: Sky Sport

Diretta Streaming: SkyGo e NowTV

Foto: Lapresse