Calendario Coppa Italia volley 2020: date, tv, streaming, programma, accoppiamenti

Nel weekend del 22-23 febbraio si giocherà la Final Four della Coppa Italia 2020 di volley maschile, sarà la Unipol Arena di Bologna a ospitare gli atti conclusivi di questa competizione a cui parteciperanno le prime quattro squadre della classifica di SuperLega dopo aver dominato i quarti di finale. Si incomincerà sabato 22 febbraio con le semifinali, il giorno dopo spazio alla finale che metterà in palio il trofeo attualmente detenuto da Perugia.

Ad aprire le danze sarà il confronto tra Civitanova e Trento, la Lube partirà con tutti i favori del pronostico e insegue l’unico titolo che non ha conquistato nella passata stagione. I Campioni d’Italia hanno già surclassato i dolomitici nelle due partite di Champions League e potranno fare affidamento su fuoriclasse come Osmany Juantorena, Yoandy Leal, Bruninho ma attenzione a Simone Giannelli e compagni che non ci stanno a essere vittima sacrificale. Annunciata battaglia, invece, tra Perugia e Modena: Block Devils leggermente favoriti ma i Canarini hanno le carte in regola per fare saltare il banco, Ivan Zaytsev è pronto ad affrontare i fuoriclasse Wilfredo Leon e Aleksandar Atanasijevic.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari della Final Four della Coppa Italia 2020 di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Loading...

Loading...

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY 2020:

Civitanova-Trento

Perugia-Modena

CALENDARIO FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY 2020:

SABATO 22 FEBBRAIO:

16.00 Cucine Lube Civitanova vs Itas Trentino

18.30 Sir Safety Conad Perugia vs Leo Shoes Modena

DOMENICA 23 FEBBRAIO:

18.00 Finale Coppa Italia 2020 di volley maschile

FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport di tutte le partite.

Diretta streaming su Rai Play di tutte le partite.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di tutte le partite.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LPS/Daniele Nicli