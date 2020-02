LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020, Prima tappa in DIRETTA: possibile arrivo in volata, Ballerini e Cimolai ci provano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.55 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020.

Volta a la Comunitat Valenciana 2020: il percorso e le tappe ai raggi X – Volta a la Comunitat Valenciana 2020: tutti gli italiani in gara – Volta a la Comunitat Valenciana 2020: la startlist – Volta a la Comunitat Valenciana 2020: i big

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020 da Castelló a Vila-Real di 180 chilometri. Saranno cinque giorni veramente intensi sulle strade della penisola spagnola per la 71^ edizione della breve corsa a tappe, che si concluderà domenica 9 nel cuore di Valencia. Il tutto diviso in tre tappe dedicate ai velocisti e due per gli uomini di classifica. Ci sarà in gara anche il vincitore uscente Ion Izagirre dell’Astana, che nel 2019 riuscì a superare l’ex campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar) e Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), nonché gli altri grandi favoriti anche per questa edizione; come del resto il giovane Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates).

La tappa odierna si snoderà nella provincia di Castellón lungo un percorso mosso e caratterizzato da un gran premio della montagna, ma decisamente lontano dal traguardo. La parte finale della frazione non presenta difficoltà altimetriche, e tutto questo presagisce ad un più che scontato finale in volata. Descrivendo nel dettaglio la frazione, dopo i primi 20 chilometri si comincerà a risalire dolcemente fino a Ribesalbes, ossia verso il chilometro 50, per poi scendere fino a Vilavella per il rifornimento, e il successivo avvicinamento al traguardo volante de La Vall d’Uixó al chilometro 85,6. Dopo 7000 metri ecco che avrà inizio il GPM di terza categoria de l’Alto del Marianet, di 4 chilometri. Successivamente si scenderà sino a La Llosa, da dove inizierà il lunghissimo avvicinamento al traguardo di Vila-Real dove si disputerà, con ogni probabilità, una volata a ranghi compatti. La frazione avrà inizio alle ore 11.30 e terminerà intorno alle 16.30.

Tra i favoriti di questa prima tappa troviamo tutti i migliori velocisti presenti in gara, partendo dagli olandesi Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) e Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), oppure il norvegese Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates). Abbiamo anche il duo della Lotto Soudal formato dai neo arrivati Philippe Gilbert e John Degenkolb, e il padrone di casa Juan José Lobato (Fundación-Orbea). E che dire degli italiani, visto e considerato che abbiamo tre carte importantissime come un velocista puro del calibro del veneto Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), o dei passisti veloci Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) e il vice campione del mondo Matteo Trentin (CCC).

OA Sport vi propone la Diretta Live della prima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020 con la cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti per non perdervi davvero nulla della corsa a tappe iberica. L’appuntamento è fissato per le ore 14. Buon divertimento!

