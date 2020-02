Volta a la Comunitat Valenciana 2020: il percorso e le tappe ai raggi X. Sierra de Bernia il momento chiave per fare la differenza

La stagione 2020 entra sempre più nel vivo anche con la prima corsa a tappe europea del calendario Pro Series, la 71^ edizione della Volta a la Comunitat Valenciana. Saranno cinque giorni veramente intensi sulle strade della penisola spagnola. Si partirà mercoledì 5 febbraio da Castelló per arrivare a Valencia domenica 9. Il tutto diviso in tre tappe dedicate ai velocisti e due per gli uomini di classifica. La corsa si deciderà in occasione della quarta frazione con l’arrivo in salita ad Altea – Sierra de Bernia, un’ascesa inedita e spettacolare, che presenta delle pendenze che superano il 20%. Mentre l’ultima tappa arriverà proprio nel capoluogo della Comunità Valenciana attraversando le sue zone più significative, ossia la Città delle Arti e delle Scienze, i Giardini del Turia, Plaza de Toros, per poi concludersi davanti a Plaza de l’Ayutamento, nel cuore della città iberica.

Qui di seguito potrete trovare la descrizione di ogni singola tappa, le città di partenza e di arrivo, i chilometraggi, e le altimetrie delle frazioni che caratterizzeranno la 71^ edizione della Volta a la Comunitat Valenciana.

TAPPE VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2020

Mercoledì 5 febbraio – Prima tappa: Castelló – Vila-Real (180 km)

La tappa si snoderà nella provincia di Castellón lungo un percorso mosso e caratterizzato da un gran premio della montagna, l’Alto de Marianet, ma decisamente lontano dal traguardo. La parte finale della frazione non presenta difficoltà altimetriche, e tutto questo presagisce ad un più che scontato finale in volata.

Loading...

Loading...

Giovedì 6 febbraio – Seconda tappa: Torrent – Cullera (186,5 km)

Una frazione di media montagna nella provincia di Valencia. Presenta due impegnative ascese nella sua prima parte: Dos Aguas e Millares; questi GPM daranno origine a una prima battaglia tra coloro che cercheranno in tutti i modi di andare in fuga. La seconda della tappa è completamente piatta, fino alla salita conclusiva al centro meteorologico di Cullera; un arrivo senza precedenti per i professionisti, una breve salita, ma con rampe impegnative, il vincitore sarà già un contendente alla conquista della Volta a la Comunitat Valenciana.

Venerdì 7 febbraio – Terza tappa: Orihuela – Torrevieja (182 km)

La terza frazione si trasferirà nella provincia di Alicante con un tributo a Orihuela, città all’interno di Vega Baja, una delle 34 comarche della Comunità Valenciana, fortemente colpita dalle inondazioni dello scorso settembre. Sotto lo slogan “Fuerza Vega Baja”, la corsa farà un tour di tutte le popolazioni interessate da questa tragedia. La seconda parte è prevalentemente pianeggiante, con un gran premio della montagna, quello di Hondon de Los Frailes a metà strada, e che inoltre potrebbe essere una fase nervosa in caso di vento. Ma quasi sicuramente i velocisti si giocheranno di nuovo la vittoria.

Sabato 8 febbraio – Quarta tappa: Calpe – Altea (Sierra de Bernia) (156 km)

Questa sarà la frazione regina, che attraverserà l’entroterra di Alicante, ma anche quattro gran premi di montagna: Coll de Rates, Benimatell, Confrides e Tudoms. Sarà una giornata velocissima dove i contendenti alla vittoria finale si giocheranno tutto con un’altra ascesa, quella conclusiva di Sierra de Bernia, una salita inedita, un muro autentico con rampe del 20% e un palcoscenico davvero spettacolare. Sarà il momento chiave.

Domenica 9 febbraio – Quinta tappa: Paterna – Valencia (98,5 km)

Ultima tappa e percorso classico, corto e pianeggiante, che omaggerà il vincitore di questa 71^ edizione. I velocisti saranno di nuovo i protagonisti del traguardo finale situato in Plaza del Ayuntamiento a Valencia.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse