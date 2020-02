Volta a la Comunitat Valenciana 2020: in Spagna tanti big e molti azzurri all’esordio stagionale

Comincia ad entrare sempre più nel vivo la nuova stagione di ciclismo su strada. Si susseguono le gare, da ora in poi si inizierà a far sul serio. Dal 5 al 9 febbraio in programma in terra spagnola la Volta a la Comunitat Valenciana 2020, appuntamento consueto in inverno per scaldare i motori in vista di classiche e grandi giri. Il tutto diviso in tre tappe dedicate ai velocisti e due per gli uomini di classifica. La corsa si deciderà in occasione della quarta frazione con l’arrivo in salita ad Altea – Sierra de Bernia, un’ascesa inedita e spettacolare, che presenta delle pendenze che superano il 20%.

Startlist di eccellente livello quella presente in terra iberica. A partire dal campione spagnolo Alejandro Valverde, che sarà il capitano della Movistar e favorito per la classifica generale, viste le caratteristiche della corsa. Campione uscente è un altro padrone di casa: con il numero 1 sulle spalle ci sarà Ion Izagirre (Astana). Chi in Spagna si è espresso al massimo delle sue potenzialità, ad agosto, nella Vuelta, è stato Tadej Pogacar: il giovanissimo talento sloveno della UAE Emirates inizia un’annata che per lui sarà già fondamentale. Nomi per la classifica generale anche quelli di Tao Geoghegan Hart e Michal Kwiatkowski in casa Team INEOS.

Non mancheranno neanche i cacciatori di tappe: curiosità nel vedere in scena Philippe Gilbert e John Degenkolb in maglia Lotto Soudal, spazio anche a Greg Van Avermaet (CCC), Oliver Naesen (AG2R) e Matej Mohoric (Bahrain McLaren). Per le volate il nome più atteso è quello di Dylan Groenewegen (Team Jumbo Visma), sfida al connazionale Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick-Step).

Diversi anche gli azzurri interessanti al via. A partire dal vice campione del mondo Matteo Trentin, all’esordio con la maglia della CCC. Prima volta anche per Davide Ballerini con il Wolfpack, mentre vorrà iniziare al meglio questa stagione importantissima, visti gli appuntamenti, Gianni Moscon (Team INEOS).

Foto: Valerio Origo