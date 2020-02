LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020 in DIRETTA: terza tappa. In testa un terzetto spagnolo, il gruppo insegue a 2’50” di distacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.42 Il Gran Premio della Montagna è stato vinto da Ivan Moreno (Equipo Ken Pharma), che è giunto davanti a Hector Saez (Caja Rural – Seguros RGA) e Julen Irizar (Fundacion-Orbea).

14.39 In fuga ora ci sono soltanto Ivan Moreno, Hector Saez e Julen Irizar; inseguono Daniel Vegas (a 32”) e Petr Rikunov (a 52”). Penalver invece è stato ormai ripreso dal gruppo, il cui distacco è leggermente salito a 2’52”.

14.36 I battistrada sono transitati al Gran Premio della Montagna.

14.33 Mancano meno di 72 km all’arrivo, mentre siamo ormai vicini all’unico Gran Premio di Montagna della tappa: la salita di Hondon de Los Frailes è distante meno di un chilometro.

14.29 Ricordiamo l’ordine dei fuggitivi: Hector Saez, Julen Irizar, Petr Rikunov, Daniel Vegas e Ivan Moreno; a 52” Manuel Penalver, a 2’34” il resto del gruppo.

14.25 Nel frattempo nel gruppo si è verificata una caduta che ha coinvolto alcuni uomini di Astana Pro Team e AG2R La Mondiale.

14.20 Superata la seconda ora di corsa: i ciclisti si sono mossi a una velocità media di 44.6 km/h.

14.16 I fuggitivi sono arrivati al Traguardo Volante: a passare nell’ordine sono stati Petr Rikunov (Gazprom RusVelo), Manuel Penalver (Burgos BH) e Julen Irizar (Fundacion-Orbea).

14.12 Ora sono giunti anche gli uomini della UAE Emirates a dar manforte all’inseguimento.

14.09 Il vantaggio del sestetto sul gruppo si aggira stabilmente intorno ai 2’30”. A trainare il gruppo ci sono gli uomini di Deceuninck Quick-Step e Team Jumbo-Visma, che cercheranno di agevolare i due grandi favoriti della tappa, rispettivamente Fabio Jakobsen e Dylan Groenewegen.

14.05 È passata un’ora e cinquantaquattro dall’inizio della corsa, sono stati percorsi i primi 84 km (sui 175 previsti). Come era prevedibile, un gruppetto di sei corridori ha dato vita a una fuga: si tratta di Hector Saez (Caja Rural – Seguros RGA), Manuel Penalver (Burgos BH), Julen Irizar (Fundacion-Orbea), Petr Rikunov (Gazprom-RusVelo), Daniel Vegas (Kometa Xstra) e Ivan Moreno (Equipo Ken Pharma).

14.00 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020. La frazione odierna è cominciata poco dopo le ore 12.00 da Orihuela e si snoderà lungo un percorso di 175 km fino a Torrevieja, dove è previsto un arrivo in volata.

La prima tappa della corsa iberica ha premiato l’olandese Dylan Groenewegen (Team Jumbo-Visma), che ha dominato lo sprint di Vila-Real anticipando sul traguardo il connazionale Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick-Step) e il norvegese Alexander Kristoff (UAE Emirates). Nella tappa di ieri, invece, caratterizzata da un’altimetria completamente diversa, a festeggiare è stato lo sloveno Tadej Pogačar (UAE Emirates), che ha battuto il favorito Alejandro Valverde (Movistar) e ha conquistato anche il privilegio di indossare la maglia di leader della classifica generale. Per la frazione odierna ci si è trasferiti nella provincia di Alicante, per la precisione a Orihuela, città all’interno di Vega Baja, zona fortemente colpita dalle inondazioni dello scorso settembre. Dopo 30 km mossi, la seconda parte del tracciato è prevalentemente pianeggiante, con un unico gran premio della montagna, quello di Hondon de Los Frailes a metà strada: superata questa ascesa, i corridori percorreranno i 35 km verso il traguardo di Torrevieja, al quale presumibilmente si giungerà in volata.

La nostra Diretta Live testuale comincerà alle ore 14.00. Buon divertimento!

