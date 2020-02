Volta a la Comunitat Valenciana 2020, la tappa di oggi in tv (7 febbraio): orario, programma, percorso

Quest’oggi andrà in scena la terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020; 175 chilometri da Orihuela a Torrevieja. La frazione odierna si snoderà nella provincia di Alicante, con un tributo proprio a Orihuela, città all’interno di Vega Baja, una delle 34 comarche della Comunità Valenciana, fortemente colpita dalle inondazioni dello scorso settembre. Sotto lo slogan “Fuerza Vega Baja”, la corsa farà un tour di tutte le popolazioni interessate da questa tragedia. La seconda parte della tappa è prevalentemente pianeggiante, con un solo gran premio della montagna; ma quasi sicuramente i velocisti si giocheranno di nuovo la vittoria di tappa. Però attenzione al vento.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA TAPPA DELLA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2020 ALLE ORE 14 (7 FEBBRAIO)

Andando nel dettaglio del percorso, i primi 30 chilometri risultano mossi, ma dopodiché ci saranno circa 60 chilometri di pianura che favoriranno, con ogni probabilità, una fuga. Al chilometro 90, dov’è presente il traguardo volante di San Isidro, comincerà l’ascesa di 11 chilometri del GPM di seconda categoria di Hondon de Los Frailes. Passata questa ascesa, si inizierà a scendere dolcemente fino a 35 chilometri da Torrevieja dove inizierà l’avvicinamento, completamente pianeggiante, verso il traguardo.

La tappa avrà inizio alle ore 12 e terminerà intorno alle 16.30. È prevista la diretta televisiva su Eurosport 2 dalle ore 15, e quella in streaming su Eurosport Player dalle ore 14. Anche OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dalle 14 per non perdervi davvero nulla della terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020.

PROGRAMMA TERZA TAPPA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 2020

Venerdì 7 febbraio

Terza tappa: Orihuela – Torrevieja

Ore: 12.00 – 16.30

Diretta tv: ore 15 su Eurosport 2

Diretta streaming: ore 14 su Eurosport Player

Diretta testuale: ore 14 su OA Sport



Foto: Lapresse