LIVE Virtus Bologna-Venezia, Coppa Italia basket 2020 in DIRETTA: quarti di finale in tempo reale

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo quarto di finale della Coppa Italia 2020 tra Segafredo Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia in quel della Vitifrigo Arena di Pesaro.

Terzo confronto in stagione per le due squadre, che hanno in comune la permanenza in EuroCup, dove si giocheranno tutte le loro chance di quarti di finale nell’ultimo turno. Le V nere arrivano all’appuntamento con il primo posto in campionato a quota 36 punti, sei in più di Sassari seconda, mentre la Reyer è al momento nel gruppo al settimo posto con 22 punti, una delle peggiori situazioni di una squadra Campione d’Italia in carica alla 21a giornata da 20 anni a questa parte.

Nelle due sfide di campionato si è sempre imposta la Virtus: nell’andata il 78-72 del PalaDozza fu contrassegnato dall’esordio di Milos Teodosic, che fece impazzire il suo pubblico con 22 punti e 7 assist in 21 minuti. Al ritorno, invece, è arrivato un più netto 71-83, con Vince Hunter più protagonista con 17 punti a fronteggiare i 21 realizzati da Michael Bramos. Le V nere vengono dalla sconfitta in finale di Coppa Intercontinentale contro l’Iberostar Tenerife, mentre la Reyer ha vinto il derby contro Treviso per 79-73.

C’è un precedente tra le due squadre in Coppa Italia: nell’edizione 1988-1989, all’epoca del tabellone dai sedicesimi alla finale in gara secca, furono le V nere, allora sponsorizzate Knorr, a imporsi per 103-99 sull’Hitachi. Da una parte c’erano Binelli, Brunamonti e “Sugar” Ray Richardson, dall’altra Ratko Radovanovic, colonna della Jugoslavia ed elemento di congiunzione tra l’era di Dragan Kicanovic e quella di Drazen Petrovic, oltre che vincitore dell’oro olimpico a Mosca 1980 nella finale contro l’Italia.

La palla a due di Virtus Bologna-Reyer Venezia verrà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

