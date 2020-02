LIVE Olimpia Milano-Cremona, Coppa Italia basket 2020 in DIRETTA: quarto di finale incerto, Sacchetti sfida Messina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della Coppa Italia – Milano onora la memoria di Kobe Bryant

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-VENEZIA DALLE 20.30 (GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO)

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia Milano e Vanoli Cremona, valido per il primo quarto di finale di Coppa Italia 2020. Alla Vitifrigo Arena di Pesaro è il derby lombardo ad aprire le danze, con i milanesi di coach Ettore Messina (classificati come quarti) ad affrontare un avversario storicamente assai ostico come la squadra di coach Meo Sacchetti (classificata come quinta). I cremonesi, detentori del titolo, sono riusciti a battere i meneghini tra le mura amiche nell’incontro d’andata di campionato e, soltanto domenica scorsa, sono andati ad un passo dallo sbancare il Forum di Assago nel match di ritorno. Ethan Happ (che col suo arrivo ha svoltato la stagione della squadra) ha infatti avuto tra le mani il pallone del sorpasso, sbagliando però clamorosamente un canestro apparentemente facile da rimbalzo d’attacco; sul ribaltamento di fronte Vladimir Micov non ha perdonato, infilando la tripla dall’angolo che ha di fatto chiuso la contesa.

Loading...

Loading...

Meo Sacchetti, ct della nazionale italiana, ha allenato nell’esperienza azzurra i milanesi Amedeo Della Valle, Jeff Brooks e Paul Biligha. Il lungo originario del Camerun è anche ex della partita (a Cremona da 2015 al 2017) insieme a Drew Crawford, Mvp della scorsa Coppa Italia in maglia Vanoli, che non sarà però protagonista del match, in quanto tesserato dall’Olimpia solo per l’Eurolega. Le scarpette rosse dovrebbero recuperare il loro leader Sergio Rodriguez, dopo aver riabbracciato nell’ultimo periodo anche Brooks, Biligha e Cinciarini. Il solo Riccardo Moraschini è indisponibile causa infortunio.

Coach Sacchetti sente la pressione del match, ma sa che la sua squadra non ha nulla da perdere: “Anche se andiamo a Pesaro da detentori del trofeo, ci andiamo comunque leggeri come lo scorso anno perché questo ci aiuta ad andare avanti con molta serenità. Per noi ogni campionato presuppone fare delle nuove conquiste, pur sapendo che ogni volta è più difficile. Anche quest’anno ci siamo conquistati sul campo l’accesso a questa Final Eight; ne siamo contenti e vogliamo giocarci le nostre carte. La pressione poi è normale che ci sia, serve per avere risposte adeguate dai nostri giocatori.” Messina vede tutte le contendenti sullo stesso piano e considera fondamentale il match inaugurale: “Siamo tutte nelle stesse condizioni, tutte e otto. La nostra attenzione al momento è limitata alla prima partita, perché tutto comincia da lì. Non possiamo sapere come reagiranno le due squadre alla gara di domenica scorsa”.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 18.00, orario in cui è in programma la palla a due tra Olimpia Milano e Vanoli Cremona.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo